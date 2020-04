HRW: Bizarní kapitulace Věry Jourové před vyhlášením diktatury v Maďarsku

Andrew Stroehlein mediální ředitel lidskoprávní organizace Human Rights Watch:

Zcela pasivní reakce Věry Jourové na maďarské vyhlášení diktatury vyšlo v Hospodářských novinách. Jourová v podstatě shrnuje základní problémy vlastně dobře, ale pak říká, že nic dělat nebude, jen bude čekat, co se bude dít dál. Bizarní kapitulace.

A bit more on @VeraJourova's disappointing non-response re Hungary's declaration of dictatorship here.



Basically, she outlines key issues pretty well, but then she says she won't do anything more than wait & see what happens later. A bizarre surrender. https://t.co/WhwtWf4e9c