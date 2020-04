Opravdu jsme kabrňáci, že jsme z auta vymontovali brzdy?

Chráněný mokřad u Uherčic na Břeclavsku "někdo" zničil manipulací s kohouty melioračního systému, třebaže obec sama masivně investovala do vytvoření mokřadních ploch. Poté se do vyschlé půdy zakously traktory firmy Zemos, která je součástí koncernu Agrofert - ovšem České inspekci životního prostředí, která zničení mokřadu šetří, to ani během pětisetletého sucha nevadí ZDE.