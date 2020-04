USA: Armáda obnovuje dělostřelectvo pro rozsáhlé válečné operace

29. 4. 2020

Říkejte mu někdejší a budoucí bůh války. Armádní dělostřelectvo, zanedbávané během 20 let nahánění guerill, je obnovováno jako zbraň pro multidoménové válčení proti Rusku a Číně. To ovlivní vše - od toho, jaké střely armáda nakupuje, přes to, kteří důstojníci jsou povyšováni, až po to, jak jsou síly organizovány do bitvy - strukturu sil načrtnutou v nové studii oddělení Army Futures Command nazvané AimPoint, píše Sydney J. Freedberg Jr..



"To je přímý výstup AimPointu," říká generálporučík Eric Wesley, jehož oddělení Futures & Concepts Center vytvořilo plán struktury sil. I když velitelství Theater Fires Commands dosud neexistuje, armáda již pro ně ve svém procesu Total Army Analysis začala vyčleňovat mužstvo. Ve vizi budoucnosti AimPointu "brigády z velké části vypadají velmi podobně tomu, co můžete právě vidět... až na vaši schopnost spojit se s národními aktivy" v kosmu a kyberprostoru, sdělil Wesley novinářům. Velké změny přijdou na vyšších úrovních - divize, sboru a frontu - které během vysoce lokalizovaných protipovstaleckých operací z velké části hrály podpůrnou roli, ale které se musejí ujmout vedení při koordinaci rozsáhlých tažení proti dobře vyzbrojeným národním státům. "Pokud se podíváte na úroveň vyšší než brigáda, to co musíme udělat je vybudovat naši kapacitu pro rozsáhlý boj s kvalitou tažení," vysvětluje Wesley. "tyto úrovně jsme v posledních 20 nebo 30 letech poněkud zanedbali, protože naše brigádní bojové týmy byly ve vztahu k oponentům tak silné. [Dnes], protože čelíme výzvám ve všech doménách a naši dva rovnocenní konkurenti investují do svých ozbrojených sil, musíme opět vybudovat nějakou tu kvalitu tažení na dané úrovni, s rozdílem, že musíte mít informační válčení, kybernetické válčení a spojení s aktivy v kosmu." Nicméně jakmile se začne střílet - a dokonce předtím, když se snažíte odstrašit druhou stranu od palby úplně odstrašit - dosud potřebujete staromódní palebnou sílu přiměřenou 21. století. Dělostřelectvo bylo od 2. světové války silnou stránkou US Army, když jeho schopnost rychle koordinovat vzdálené houfnicové baterie při omračující palbě na vybraný cíl byla jednou z mála věcí, jichž se obávala německá Wehrmacht. Ale tehdy a dokonce i během studené války omezení plynoucí z radiové sítě, dostřelu dělostřelectva a přesného míření znamenala, že dělostřelectvo mohlo hrát rozhodující roli jen na taktické úrovni, při podpoře bitvy pěchoty a tanků vedené tváří v tvář. Dnes nicméně přesně naváděné střely, které vyvíjejí USA, Rusko a Čína, mají tak dlouhý dolet - stovky nebo tisíce kilometrů - že potřebujete satelity, abyste zjistili vhodné cíle a odeslali údaje o nich, plus lepší kybernetické bojovníky na ochranu této komunikační sítě před nepřátelskými hackery. Spojit všechny tyto technologie ve správné organizaci s dobře vycvičeným personálem a dělostřelectvem může mít rozhodující dopad na operace v měřítku frontu nebo dokonce na strategické úrovni. Ale existuje problém. Během tří dekád mezi koncem studené války a vzkříšení ruské a čínské hrozby armáda své dělostřelectvo zanedbávala. V roce 2002 armáda rozpustila dělostřelecké brigády ve svých divizích a rozdělila jejich prapory mezi obrněné a pěší brigády. Poté v Afghánistánu a Iráku byla americká palebná síla natolik převažující a letecká podpora byla okamžitě dostupná dokonce i pro malé patroly, že dělostřelectvo málokdy muselo vést palbu, dokonce i při výcviku, a rutinně mu byly přidělovány jiné úkoly. V roce 2008 tři plukovníci dělostřelectva společně napsalo pojednání, které označuje jejich zbraň za "chodící mrtvolu". Mezitím ruské a čínské houfnice, raketomety a střely země-země nejen početně, ale také kvalitativně překonaly stárnoucí americké protějšky. To vedlo Wesleyho předchůdce, generálporučíka H.R.McMastera, aby v roce 2016 sdělil Kongresu, že "zaostáváme v dostřelu a palebné síle". Rok na to, v říjnu 2017, armáda oficiálně udělala z přesné palby na dlouhou vzdálenost modernizační prioritu č. 1. Nyní armáda urgentně vyvíjí nové dělostřelecké systémy, od přesně naváděných houfnicových granátů s pomocným raketovým pohonem o dostřelu 80 km, přes taktické rakety s doletem přes 600 km po hypersonické zbraně, které mohou uletět tisíce kilometrů rychlostí vyšší než Mach 10. Ale samotná technologie nestačí. Po dvou dekádách, kdy její vojáci dělostřelectvo zřídkakdy používali, potřebuje nyní armáda zkušené dělostřelce, aby obsadili její nová velení palby na vyšších úrovních a získali tak z nových střel s velkým doletem co nejvíce. Jistě, velitelé pěších a tankových brigád si mohou vyžádat palbu na cíle, které vidí před sebou během taktického boje. Ale výběr nejdůležitějších cílů pro celý front a koordinace palby na stovky kilometrů vyžadují vysoce postavené důstojníky dělostřelectva a zkušený specializovaný personál. I když armáda v roce 2014 obnovila dělostřelecký štáb na úrovni divize, nyní studuje velitelství palby na dlouhé vzdálenosti na úrovni sboru a frontu. Navíc různá bojiště budou vyžadovat různý mix, nejen dělostřeleckých systémů, ale všech podpůrných hráčů vyvíjených v rámci armádní "velké šestky": Přesná palba na dlouhou vzdálenost, bojová vozidla příští generace, vertikální letecká doprava budoucnosti, síťování, protiletadlová a protiraketová obrana, vybavení zvyšující letalitu vojáka. Pro velitelství Indo-Pacific Command soustřeďující se na čínskou hrozbu rozsáhlý oceán znamená, že armáda musí podporovat námořnictvo. To znamená dělostřelecké baterie velkého dostřelu rozmístěné na ostrovech a kontrolující okolní námořní cesty, čímž vytvoří nepotopitelné kovadliny pro vysoce mobilní kladivo námořnictva. Ale jak říká Wesley, to také vyžaduje pokročilé systémy protiletadlové a protiraketové obrany k odražení nepřátelských salv vedených na dlouhé vzdálenosti, rychlé letouny dlouhého doletu k přesunu pozemních jednotek z ostrova na ostrov a sofistikovanou zabezpečenou síť, která to vše koordinuje. Naopak v Evropě jsou vzdálenosti kratší - což vyžaduje odlišný mix střel - a centrální frontu představuje pozemní boj, s malými a z velké části uzavřenými moři na obou křídlech. To činí obrněná pozemní vozidla a vybavení vojáka, od nových pušek až po zaměřovací brýle, mnohem důležitějšími než v Pacifiku. Tyto hluboké rozdíly znamenají, že armáda nemůže vytvořit jedinou univerzální jednotku s jedinou sadou vybavení, která se dokáže adaptovat na každou situaci, jak se o to kdysi pokoušel zrušený program Future Combat Systems. I kdyby armáda vystavěná na principu univerzálního modelu v taktickém ohledu jaksi dávala smysl, technologicky by nefungovala, podotýká Wesley. S rapidními pokroky v počítačích ovlivňujícími vše, od zaměřování cílů po logistiku, neexistuje způsob, jak vyvinout nové vybavení, masově je vyrábět a přidělit každé brigádě v rámci armády, než vznikne něco nového a lepšího. Místo modelu, v němž každá brigáda měla stejný software, nákladní vozidla, střely atd., organizované stejným způsobem, musí armáda přizpůsobit své síly bojišti. Podrobnosti v angličtině: ZDE

0