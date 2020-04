USA zaznamenaly víc než milion nakažených a více než 57 000 mrtvých

Průběžné zpravodajství:

29. 4. 2020

Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. V úterý 28. 4. bylo v ČR registrováno 7504 nakažených, v nemocnici bylo 359 osob a 227 osob zemřelo.

- Spojené státy mají nyní více než jeden milion nakažených. Je to třetina všech nakažených koronavirem na celém světě. Globální počet nakažených je 3 083 467, Spojené státy mají 1 002 498. To je daleko více než jakákoliv jiná země. Španělsko má 232 128 případů nákazy, Itálie 201 505 případů nákazy. Žádná jiná země nemá více než 200 000 potvrzených případů nákazy.- V Německumíra nákazy koronavirem. Ředitel Ústavu Roberta Kocha pro nakažlivé choroby apeloval na občany, aby pokud možno zůstávali doma. Německu se začátkem dubna podařilo snížit koeficient nákazy na 0,7, nyní znovu vzrostl na 1. Znamená to, že každá nakažená osoba znovu nyní nakazí v průměru jednu další. K nárůstu míry nákazy došlo poté, co tam minulý týden otevřely některé obchody.