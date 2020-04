V Británii umírá z lidí přijatých do nemocnice s těžkým průběhem koronaviru 33 procent osob

Průběžné zpravodajství:

30. 4. 2020

- Šokující zjištění. Netušili jsme, že totalita v Británii už pokročila až tak daleko. Vyšetřování úmrtí lékařů, zdravotníků a zdravotních sester na koronavirus v britských nemocnicích má nařízeno, aby neřešilo systémový nedostatek ochranných prostředků před nákazou koronavirem, jímž trpěli lékaři a zdravotníci, mnozí z nichž na koronavirus pak zemřeli. Hlavní koroner pro Anglii a Wales Mark Lucraft nařídil, že vyšetřování příčin smrti lékařů a zdravotníků na koronavirus se výslovně "musí vyhnout poukazům na nedostatek ochranných prostředků pro zdravotníky. Takové vyšetřování totiž nemůže být uspokojivým nástrojem pro určování, zda existovala řádná politická strategie a řádná opatření pro zásobení zdravotníků ochrannými protiinfekčními prostředky." ZDE - Počet oficiálně registrovaných mrtvých globálně dosáhl 226 771. Nejméně 3 187 919 lidí bylo nakaženo.-- Donald Trump uvedl, že americká federální vládapředpisy o sociálním distancování, které vyprší ve čtvrtek. "Proti koronaviru nebude zapotřebí vakcíny," tvrdil Trump ve středu na tiskové konferenci. "Virus prostě zmizí." Počet úmrtí na koronavirus v Americe dosáhl 60 207. V USA je nakaženo koronavirem více než 1 milion lidí. Je to asi třetina všech případů na světě. Jared Kushner se vyjádřil, že akce americké vlády na koronavirus "jsou nesmírně úspěšné". Americká ekonomika se za poslední čtvrtletí zmenšila o 4,8 procent. 80 až 90 procent Američanů jeznovuotevření restaurací, proti znovuzahájení velkých sportovních akcí i proti návratu studentů do škol. 65 procent Američanů je proti návratu lidí do práce. ZDE - Polovině zaměstnanců na světě - 1,6 miliardě lidí - bezprostředně hrozí likvidace jejich příjmů a živobytí, varuje Mezinárodní organizace práce.

- Případů potenciálně smrtelného zánětu celého organismu u dětí, zřejmě spojených s koronavirovou infekcí, bylo zaznamenáno už 100, v nejméně šesti zemích, v Británii, v USA, ve Francii, v Itálii, ve Španělsku a ve Švýcarsku. ZDE









- Oficiální počet mrtvých v Británii stoupl o 4419 poté, co vláda konečně začala registrovat i úmrtí mimo nemocnice. Celkem v Británii do úterka zemřelo 26 097 osob.- Počet nákaz ve Švédsku překročil 20 000.- Počet nákaz v Rusku je 99 399. Ve středu bylo zaznamenaná 5841 nových infekcí.- Brazílie zaznamenala rekordní nárůst infekcí, o 6276 za posledních 24 hodin na 78 162.- Třetina pacientů přijatých v britských nemocnicích na komplikace nákazy koronavirem umírá. Úmrtnost je stejná jako úmrtnost na ebolu. Studie zkoumala osud 17 000 pacientů - asi třetiny pacientů přijatých s koronavirem do britských nemocnic - a zjistila, že 33 procent z nich zemřelo, 49 procent bylo propuštěno a 17 procent je stále ještě po čtrnácti dnech v nemocnicích léčeno. Z pacientů přijatých do britských nemocnic končí 17 procent na jednotkách ZDE - Navzdory předchozímu testu, z něhož vyplynulo, že antivirální lék remdesivir proti koronaviru nefunguje, nyní oznámil hlavní americký odborník na infekční choroby dr. Anthony Fauci, že v novém americkém testu se projevil "jasný pozitivní výsledek". Podrobnosti mají být teprve zveřejněny.