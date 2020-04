Od vnitřních démonů přes Britské listy a Deutsche Welle k Hararimu?

26. 4. 2020 / Miloš Dokulil

Britské listy 24. dubna uvedly rozhovor Deutsche Welle s prof. Hararim. Ten se hned na začátku toho interview zmínil: „Lidstvo má veškeré vědecké znalosti a technologické nástroje k překonání viru. Opravdu velkým problémem jsou naši vlastní vnitřní démoni, naše vlastní nenávist, chamtivost a ignorance.“ Abych příliš neodbíhal mimo svůj výchozí záměr, připomněl bych jako ilustraci už jenom to, abychom si teď navíc znovu všimli, co v posledním svém doporučení sděloval prezident Trump naslouchajícím (aby si píchali savo; BL z 26. dubna). Ne že bych mínil porovnávat ta dvě sdělení. I když se přímo vnucuje všimnout si aspoň někdy toho, jak kvalifikací a formulacemi zcela rozdílně mnohdy formulují svá stanoviska vědci a politici.

Chtěl bych jen stručně připomenout čtenářské veřejnosti Britských listů, že prof. Yuval Noah Harari je významný izraelský historik, který si umí vybrat z často už do unudění přebraných témat vždy ještě překvapivě osvěžující úhel pohledu. (Má „PhD“ z historie na Oxfordské univerzitě a je profesorem na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.) Určitě stojí za čtení jeho latinsky nadepsaná anglicky vyšlá kniha Sapiens, mající jako podtitul: Stručné dějiny lidstva; vyšlo roku 2011. Další dvě knihy tohoto autora: Homo Deus a 21 Lessons for the 21th Century jsou jakoby stále týmž námětem; o člověku jako aktéru dějin a tím, kdo přitom musí skládat účty. (První zde citovaná kniha tím výrazem „sapiens“ zároveň zrcadlí druhový název pro člověka „Homo sapiens“ jako s rozpaky „Člověk moudrý“. Homo Deus jako kdyby zrovna tak tou latinou, koketující s vědeckou terminologií, mělo hned úvodem říci, jako kdyby člověk se biologicky klasifikovaně mohl považovat „za Boha“. A ta třetí kniha, přeloženo, je 21 lekcí pro 21. století. Všechny tři knihy jsou česky dostupné!)

Snad ještě telegraficky: Zvládnutí ohně – poskytlo člověku sílu. Zemědělství – nás zprovoznilo k tomu, abychom vyhládli k většímu přísunu jídla. Peníze – daly lidským životům pobídkový účel. Věda – nám přetlumočila, že jsme smrtelní!

Co vlastně od života chceme? (A máme opravdu vždycky na správných místech ty správné lidi?!)