Britská vláda čelí soudu pokud nezveřejní výsledky simulační studie o hrozbě pandemie z r. 2016

26. 4. 2020



Výsledky cvičení, k přípravě na pandemii z roku 2016 byly "příliš děsivé", a tak je vláda veřejnosti utajila



Britská vláda čelí soudnímu procesu, pokud odmítne zveřejnit výsledky cvičení z roku 2016, z něhož vyplynulo, že Británie nezvládne pandemii chřipky.



Dr. Moosa Qureshi, lékař z britského státního zdravotnictví, požaduje, aby britská vláda zveřejnila svou zprávu o Exercise Cygnus, třídenního cvičení, jehož se v roce 2016 účastnily v Británii vládní a veřejné instituce.

Qureshi, aktivista organizace 54000doctors.org, jehož zastupuje právní firma Leigh Day, poslal britskému ministru zdravotnictví předžalobní výzvu. Požaduje reakci do 16 hodin.Pokud vláda nezveřejní výsledky tohoto cvičení bez řádného důvodu, Qureshiovi právníci budou požadovat naléhavé soudní řízení, které bude usilovat o zveřejnění této analýzy.Deník The Daily Telegraph informoval, že výsledky analýzy cvičení Cygnus vláda považovala za "příliš děsiví" na to, aby mohly být zveřejněny.Qureshi argumentuje, že existuje mimořádně silný veřejný zájem na zveřejnění této analýzy, protože poučení z ní a její doporučení jsou "přímo relevantní" pro procedury vzniklé pro boj proti COVIDU-19."Neexistuje žádný přesvědčivý argument pro utajování, když řešíte zdravotní krizi. Úspěšná věda a zdravotnictví závisejí na otevřenosti, peer review, spolupráci a komunikaci s veřejností. Jsem přesvědčen, že kdyby po cvičení Cygnus vláda otevřeně spolupracovala se zdravotnickými partnery a s partnery v sociální péči, nedošlo by k mnoha úmrtím mých hrdinských kolegů ze zdravotnictví ani širšího publika během pandemie COVID-19," zdůraznil lékař.Podrobnosti v angličtině ZDE