Zneužijí Babiš a kamarádi koronavirové pandemie k sežrání konkurenčních podniků?

"Zestátňování nebo injekce do velkých soukromých společností se má provádět po detailním rozboru a se souhlasem parlamentu," požaduje seskupení KoroNERV-20 ve svém prohlášení, které publikujeme níže.



Člen seskupení KoroNERV-20 Bohumil Kartous k tomu píše toto:

“Každá krize přináší příležitosti, to je jistě pravda. Ne všechny je ale radno naplňovat. Například potřebu vlastníků některých dlouhodobě neúspěšných firem zneužít situace a nechat si od státu zaplatit ztrátu, jež nebyla primárně způsobena nouzovým stavem. Za jisté situace je nepochybně důležité, aby stát ochránil společnosti, jejichž pád by ohrozil některé důležité společenské funkce a potenciálně společnost destabilizoval. Ani v případě ČSA, natož v případě firmy Leo Express, o nichž se v této souvislosti hovoří, k žádnému ohrožení české společnosti nedojde. Je žel smutným faktem, že tyto společnosti budou muset zbankrotovat. Pokud se stát rozhoduje tomu bránit kompenzací ztrát vlastníkům, doporučuji - v nadsázce - všem ostatním podnikatelům, aby žádali o totéž. Preventivně by bylo dobré, aby žádali okamžitě.”





Mně připadá prohlášení KoroNERVU příliš upjatě pravicově ideologické, píše Jan Čulík. Jako by jeho signatáři nevnímali nynější drasticky změněnou situaci. V dnešní situaci kolapsu celé ekonomiky, pokud se nebude dotovat obrovskými státními finančními částkami, je opravdu docela komická obava členů KoroNERVU, že takové státní dotace v nynější krizi, kterou svět nezaznamenal snad nikdy (mezinárodní ekonomické instituce varují, že takovou krizi jsme nezažili stovky let), bude Evropské unii vadit, pokud bude česká vláda dotovat státní podniky!





Mezinárodní debata je trochu jiná. Shodou okolností se o krizi debatovalo v domácím britském rozhlase v pořadech Any Questions a Any Answers v sobotu v poledne, kdy se poukazovalo na rozumný postoj vlád, jako je vláda německá či novozélandská, že ty poskytují ohroženým podnikům celoplošné dotace a platí platy jejich v karanténě držených zaměstnanců, aniž by řešily, zda někdo třeba nějaké dotace krade - protože daleko důležitější je plošná záchrana ekonomiky.







V tomto smyslu je opravdu možná docela pošetilé se starat, zda se na případné plošné státní dotaci - která je pro záchranu ekonomiky opravdu nutná - sveze i nějaký krachující podnik, nebo se budeme hádat o to, kolik andělů se vejde na špičku jehly, totiž zda podnik před pandemií už krachoval samovolně, nebo nekrachoval? A neměla by sanace krachujících podniků a pomoc k tomu, aby začaly vydělávat, být součástí každé rozumné a zdravé ekonomické politiky?





V té britské rozhlasové diskusi se mimo jiné doporučovalo i to - a podpořili to i konzervativní poslanci! že ony obrovské peníze, které stát nyní dává podnikům, by se měly proměnit v zaměstnanecké akcie, aby podniky nebyly zestátněny, ale dostaly se do rukou svých zaměstnanců. Kdo to navrhne v České republice?





Toto provolání skupiny KoroNERV20 je zřejmě motivováno obavou, že koronavirové pandemie zneužijí nejmocnější oligarchové v České republice, kamarádi Andreje Babiše, kteří dostanou přednostně dotace a ty jim umožní sežrat krachující konkurenci.