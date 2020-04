Spojené státy nad propastí

28. 4. 2020 / Daniel Veselý

Tento text byl načten 6. dubna a téhož dne odeslán do redakce Českého rozhlasu Plus. Nebyl však zařazen do vysílání.

Pozn. šéfredaktora Britských listů Jana Čulíka: Pražští establishmentoví novináři a šéfredaktoři médií by se měli konečně probudit a VE VEŘEJNÉM ZÁJMU otevřeně informovat o katastrofě, jíž se pod vedením Donalda Trumpa stávají Spojené státy.

K tomu důležitá analýza slavného irského novináře Fintana O'Toolea ZDE. Avšak stovky novinářů dnes ve světě píší obdobně. Zjevně však nikoliv ČRoPlus. Tam jsou otevřené informace zakázány?



* * *



Ačkoli se kroky Trumpovy vlády již od samého začátku vykazovaly nekompetencí, zmatkem a chaosem, teprve až smrtící patogen odkryl děsivou podstatu vládních excesů i přehlížené slabiny americké společnosti. Zjevná je i neschopnost špiček Demokratické strany krizi efektivně řešit.

Spojené státy zasáhla pandemie koronaviru jako ničivý hurikán, který na kost obnažil otřesné slabiny nejbohatší země všech dob, přičemž předchozí bagatelizace a lži Bílého domu vystřídal strohý, byť cynický optimismus, že nákaze podlehne minimálně 100 tisíc Američanů, a nikoliv dva miliony Američanů.