Rozhovor Britských listů 269. Koronavirus: Jak se zbavit strachu ze smrti

1. 4. 2020









(For English, scroll down)







Muhamed Duraković pochází z bosenského městečka Srebrenica, kde v roce 1992 došlo ke genocidě místního obyvatelstva. Začalo to doslova přes noc. Mladý Muhamed byl středoškolák a chodil normálně do školy. Z jeho třídy, v níž bylo 24 žáků, přežili jen tři. Čelíme li - jako dnes - možnosti náhlé smrti, co dělat, aby se člověk zbavil strachu? O tom s panem Durakovičem hovoří Jan Čulík. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 3. dubna 2020.







How to get rid of the fear of death







Mr. Muhamed Duraković comes from the Bosnian town of Srebrenica, which experienced genocide in 1992. The killing started literally overnight. Young Muhamed was a secondary school pupil, he went to school. Of his class, which consisted of 24 students, only three survived. When we feel - like today - the possibility of imminent death, what should we do to free ourselves of fear? Jan Čulík discusses this issue with Muhamed Duraković in this Britské listy Interview, which is broadcast on the Czech cable TV station Regionalnitelevize.cz from Friday 3rd April 2020.