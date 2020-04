Záhadná komplikace s krevními sraženinami zabíjí pacienty s koronavirem

24. 4. 2020

Craig Coopersmith to ráno jako obvykle vstal brzy a napsal do telefonu svůj příspěvek. "Dobré ráno. Team COVID," napsal spolu s žádostí o novinky od šéfů týmů jednotek intenzívní péče z 10 nemocnic ve zdravotnickém systému Emory University v Atlantě, informuje Ariana Eunjunová Chaová.

Jeden lékař odpověděl, že jeden z jeho pacientů má podivný krevní problém. Navzdory podávání antikoagulantů se mu stále tvořily krevní sraženiny. Další lékařka napsala, že viděla cosi podobného. A třetí. Brzy všichni na chatu hlásili stejnou věc.

"Tehdy jsme věděli, že máme ohromný problém," říká Coopersmith, chirurg na oddělení kritické péče. Jak záležitost konzultoval u protějšků z jiných zdravotnických center, byl stále více alarmován: "Týkalo se to až 20, 30 nebo 40 % jejich pacientů".

Před měsícem, když země v přípravě na první vlnu koronavirové pandemie zaváděla karanténu, mnozí lékaři pociťovali sebejistotu, že vědí, s čím zacházejí. Na základě prvních zpráv se zdálo, že jde o respirační virus standardního typu, ačkoliv nakažlivý a smrtící, na nějž neexistuje vakcína ani lék. Od té doby sledují, jak choroba COVID-19 útočí nejen na plíce, ale také na ledviny, srdce, střeva, játra a mozek.

Lékaři také stále častěji hlásí bizarní, znepokojivé případy, které odporují učebnicím, podle nichž studovali. Popisují pacienty se znepokojivě nízkou úrovní kyslíku - tak nízkou, že by normálně byli v bezvědomí nebo blízcí smrti - jak telefonují nebo ťukají do svých telefonů. Asymptomatické těhotné ženy náhle postižené zástavou srdce. Pacienty, kteří podle všech konvenčních měřítek trpí mírnou verzí choroby, jejichž stav se během několika minut zhorší a zemřou doma.

Bez jasného vzorce pokud jde o věk nebo chronické onemocnění někteří vědci vyslovují hypotézu, že přinejmenším některé z těchto abnormalit lze vysvětlit vážnými změnami v pacientově krvi.

Krevní destičky vyvolávající srážlivost krve se zjevně ve vztahu ke koronaviru chovají přesně opačně, než jak je známe u případů onemocnění virem Ebola, horečkou Dengue, Lassa a dalších, které vyvolávají nekontrolované krvácení.

Pitvy ukázaly, že plíce některých lidí byly pokryty stovkami mikrosraženin. Zmatené destičky mohou cestovat do mozku nebo do srdce a způsobit mozkovou mrtvici nebo infarkt. V sobotu amputovali pravou nohu broadwayskému herci Nicku Corderovi (41 let), poté co byl infikován novým koronavirem a utrpěl sraženiny, které zastavily krevní zásobení končetiny.

Lewis Kaplan, lékař University of Pennsylvania a šéf Společnosti medicíny kritické péče tvrdí, že lékaři každoročně léčí lidi s komplikacemi vyvolanými sraženinami, od pacientů s rakovinou až po oběti vážných traumat, "ale nejde o sraženiny tohoto typu".

"Problém, který máme, spočívá v tom, že i když chápeme, že je tu sraženina, nechápeme proč," říká Kaplan. "Nevíme. A tak jsme vyděšeni."

Podrobnosti v angličtině: ZDE