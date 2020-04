Memento mori - Konec: Bolsonaro spáchal politickou sebevraždu

25. 4. 2020 / Fabiano Golgo

"Prezident mi řekl více než jedenkrát, že chce mít [jako šéfa federální policie] člověka, který je jeho osobním přítelem, člověka, jemuž by mohl telefonovat a získávat od něho výzvědné zprávy. Opravdu není rolí federální policie poskytovat takovéto informace. Vyšetřování musí být chráněno. Představte si, že by během operace Lava Jato (Mytí aut, operace federální policie, která vedla k odhalení největšího korupčního skandálu v historii této planety, kdy šlo o 60 miliard dolarů a vedlo to k uvěznění bývalého prezidenta Luly] ministr spravedlnosti anebo prezidentka Dilma telefonovala prezidentu federální policie, aby získali informace o probíhajícím vyšetřování. Respekt pro nezávislost policejní práce je základní hodnotou, kterou podle zákona musíme uchovat. "Ontem, conversei com o presidente, houve essa insistência do presidente. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo.” "Včera jsem hovořil s panem prezidentem a on dál na tom trval. Řekl jsem panu prezidentovi, že by to bylo politické zasahování [do práce federální policie], a on odpověděl, že ano, opravdu, bylo by to."



Bolsonaro se rozhodl vyměnit prezidenta federální policie a nahradit ho kamarádem svého syna, přestože zákon vyžaduje, aby byl policejní prezident nezávislou osobností a nebyl pod tlakem politických vlivů. Moro se dokonce zmínil i o tom, že v době, kdy v Brazílii vládla vláda Dělnické strany a Dilmy Rousseffové, i když byli desítky mocných politiků i Lula posláni do vězení, prezidentka se nikdy nepokusila změnit vedení federální policie. Federální policii už mnoho let považují Brazilci za jednu z nejdůvěryhodnějších institucí.Uprostřed noci zveřejnil Bolsonaro v digitálním "Oficiálním deníku" (periodiku, který je už po dobu několika desetiletí místem, kde se podle zákona musejí zveřejňovat veškeré vládní nominace a oficiální akty, aby se staly zákonem) vyvinění současného prezidenta federální policie, avšak tento dokument byl podepsán digitálním podpisem Sérgia Moro, a tento nyní už bývalý ministr spravedlnosti se kategoricky vyjádřil, že nic takového nepodepsal. Moro obvinil Bolsonara, že prostě provedl na svém počítači přidáním podpisu bývalého ministra podvod. Otevřeně gangsterské metody Bolsonara jsou neuvěřitelné.Moro svědčil na své tiskové konferenci, že mu Bolsonaro řekl otevřeně a bezostyšně, že chce, aby mu prezident federální policie poskytl plný přístup k vyšetřování, záznamům i všem dokumentům. Moro přiznal, že byl šokován, jak otevřeně Bolsonaro deklaroval své zločinné úmysly.Bolsonaro, tento populistický křesťansko-fundamentalistický prezident, zaznamenal okamžitý propad své popularity, protože Mora Bolsonarovi voliči milují ještě více než samotného prezidenta.Bývalý prezident (1996-2002) a profesor sociologie na Sorbonně Fernando Henrique Cardoso oficiálně vyzval Bolsonara, aby odstoupil, a aby okamžitě převzal jeho funkci viceprezident. Skupina miliardářů, která oficiálně Bolsonara podporovala, v jejímž čele stují Luciano Hang, vlastník řetězce supermarketů, oznámil, že přestává Bolsonara podporovat, protože, jak vysvětlili "Bolsonaro zradil národ a porušil svůj příslib, že bude bojovat proti korupci". Nejvyšší soud vyslal mandatorní žádost předsedovi parlamentu Rodrigu Maiovi, aby vydal oficiální reakci na 24 žádostí na zahájení procesu impeachmentu, předložených od různých institucí a různých politiků.V zoufalé reakci na tyto kroky donutil Bolsonaro už po osmé všechna média, aby odvysílala jeho prezidentský projev. Zatímco za ním stáli jeho ministři, Bolsonaro v projevu emocionálně a improvizovaně blábolil, že jako voják přislíbil, že zemře za národ. Tvrdil, že "jediné", co chtěl zjistit, bylo, co se děje s vyšetřováním ohledně Adélia Bispa da Silva, muže, který se ho pokusil usmrtit pobodáním během prezidentské kampaně. Adélio je vězněn v instituci pro duševně choré a není zapotřebí být psychiatrem, aby si člověk uvědomil, že Adélio trpí vážnou schizofrenií, kvůli níž byl umístěn v ústavu pro duševně choré už mnohokrát předtím.Bolsonaro v projevu uvedl, že chtěl také informace i vyšetřování vraždy Marielle Franco, komunální političky z Rio de Janeiro, kterou zastřelili odstřelovači najatí Bolsonarovým sousedem, který žije 7 metrů od Bolsonarova domu a jehož dcera byla milenkou Bolsonarova nejmladšího syna!Bolsonaro při projevu téměř brečel a tvrdil, že prostá snaha zjistit od federální policie, co se děje ohledně vyšetřování jeho synů, není přece žádným zasahováním do její práce. To přece je povinností každého otce. Bolsonarovi synové jsou pronásledováni sdělovacími prostředky a Bolsonaro sám má přece právo požadovat od policie, aby mu sdělila, co dělá.Bylo pozoruhodné, že se Bolsonaro ve svém projevu přiznal ke všem obviněním vzneseným proti němu, avšak opakovaně tvrdil, že má právo jako prezident a otec takové věci dělat. Využíval strategie, kterou také používá Donald Trump, který se snaží natahovat a rozšiřovat tzv. Overton Window, definici toho, co je přijatelné, aby politik ve funkci dělal. Bolsonaro skončil svůj projev tvrzením, že Bůh je nadevšechno a Brazílie je nad všemi.I po tomto projevu konstatoval úřad, který analyzuje provoz na Twitteru, že došlo k radikálnímu poklesu Bolsonarovy popularity. Až do včerejška měl Bolsonaro 82 procent pozitivních tweetů, v sobotu už jich má jen 13 procent.Je téměř nemožné, aby toto Bolsonaro přežil. Jediným důvodem, proč dosud nebyla zahájena procedura impeachmentu, byla, že Bolsonara silně podporovalo 30 procent brazilského obyvatelstva. Během nadcházejících dnů či možná hodin se ukáže, zda se Bolsonarovi podařilo získat zpět nějakou podporu. Pokud jeho podpora klesne pod 15 procent, je to jeho konec. V každém případě, Bolsonaro už dnes v Brazílii nevládne. Guvernéři jednotlivých brazilských států ignorují jeho dekrety a většina politiků, institucí a úřadů ho zcela ignoruje.