Druhá vlna koronaviru v USA "může být ještě horší". Lidé by se měli nechat očkovat proti chřipce

24. 4. 2020

Druhá vlna nového koronaviru v USA může být ještě destruktivnější, protože zřejmě bude kolidovat s počátkem chřipkové sezóny, uvedl ředitel organizace Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Robert Redfield.

Podle Redfielda by Američané měli využít následující měsíce k přípravě a nechat se očkovat proti chřipce.

"Existuje možnost, že útok viru na náš národ příští zimu bude ve skutečnosti ještě těžší než ten, kterým právě procházíme," prohlásil Redfield. "Zažijeme epidemii chřipky a koronavirovou epidemii ve stejné době," dodal.

Spojené státy od počátku pandemie zaznamenaly více než 800 000 potvrzených případů nemoci COVID-19, uvádí údaje Johns Hopkins University, a 44 845 mrtvých - největší počet, jaký ohlásila kterákoliv země.

Miliardám lidí po celém světě bylo v posledních měsících nařízeno setrvat doma, aby předešli přetížení zdravotnictví vysoce nakažlivým koronavirem.

USA se jako ostatní země snažily zajistit dostatek plicních ventilátorů a prostředků osobní ochrany pro zdravotnický personál, zatímco přibývá obětí.

Redfield prohlásil, že virus dorazil do USA právě ve chvíli, kdy pravidelná chřipková sezóna, která sama zatěžuje systém zdravotní péče, ustupovala.

Pokud by ale obě choroby vrcholily ve stejném čase, "mohlo by to být opravdu, opravdu, opravdu, opravdu obtížné".

Pokud se lidé nechají očkovat proti chřipce "může umožnit, aby existovalo nemocniční lůžko dostupné pro vaši matku nebo babičku, která může dostat koronavirus".

