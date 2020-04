V USA zemřelo od včerejška 2675 osob

- Více než 2,5 milionu lidí bylo nyní nakaženo koronavirem a více než 170 000 osob zemřelo.

- Mnoho pacientů nakažených koronavirem začne rychle trpět drastickým poklesem kyslíku v krvi, aniž si to uvědomují. Když to konečně vyjde najevo, umírají. Léčba ventilátorem je často neúčinná. Smrti pacientů by se dalo efektivně předcházet, kdyby se jim hned po příchodu do nemocnice systematicky měřilo množství kyslíku v krvi, a objevila by se tak rychle ona "tichá hypoxie" (absence kyslíku v krvi) systematickým uživáním běžného lékařského zařízení, které je možno si bez předpisu koupit ve většině lékáren - pulsový oximetr. Je tak jednoduchý jako teploměr. Kdyby lékaři byli včas informováni, že pacientům nakaženým koronavirem drasticky klesá obsah kyslíku v krvi, mohli by včas podnikout záchranné kroky, píše v deníku New York Times lékař Richard Levitan. ZDE