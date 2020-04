Aby se Česká republika mohla vymanit z vlivu autoritářských režimů, tak musí především začít měnit sama sebe.

23. 4. 2020 / Albín Sybera

Jedná se především o blízkost Ruska a Číny, kterou v ČR úspěšně zajišťují především jejich čeští prostředníci. Stejně jako dezinformační weby netající se nákloností k Putinovu režimu, jako Aeronet či Parlamentní listy, jsou českou produkcí, tak ani hospodářský a politický vliv by nebyl možný bez domácích politiků a českých firem.



Přesto se v mediálním mainstreamu často může zdát, že právě Rusko a Čína jsou nekonečně vzdálené geograficky, kulturně a politicky.



Janek Kroupa ve svém komentáři pro Seznam zprávy uvádí několik důležitých úvah o roli čínského státního aparátu v současné pandemii Covid-19 (celý komentář ZDE). Mj. se zamýšlí, že „to, co se do té doby Číně nepovedlo, s investicemi a politickým tlakem, během let, se najednou stalo během několika týdnů“ díky pandemii.



Některé členské i nečlenské státy EU, včetně České republiky, skutečně zanechávají dojem jakoby závodili, kdo z nich si dokáže během pandemie vybudovat větší závislost na dodávkách z Čínské lidové republiky. V mnoha případech napříč Evropou figurují v nouzovém nákupu čínských pomůcek prostředníci, kteří nedisponují žádnou předchozí zkušeností.



Ve Finsku předminulý týden rezignoval ředitel zásobovací agentury, poté co vyšlo najevo, že nakoupil nevhodné ochranné masky původem z Číny přes finské prostředníky, kterými jsou poskytovatel krátkodobých půjček a hvězda televizní reality show (ZDE a ZDE). Ve Slovinsku tento týden prověřovali zakoupené zdravotní pomůcky kriminalisté přímo ve skladech státního úřadu zodpovědného za zásobování (ZDE).



Server Necenzurirano.si se reportážím o mnohamilionových (EUR) nákupech v tísňovém režimu nedávno sestavené vlády Janeze Janši od malých firem obchodujících s džusy, či majitelem kasin a heren věnuje několik týdnů a uvádí, že slovinští kriminalisté ve svém šetření spolupracují také se zahraničními bezpečnostními složkami. Tento měsíc o nejasných nákupech v Evropě informovali i reportéři z Organized Crime & Corruption Reporting Project (ZDE a ZDE).



Jak výstižně uvádí Janek Kroupa, tak společným jmenovatelem nákupů je zvyšování závislosti na Čínské výrobě a to v době, kdy žádná vláda nedokáže predikovat jak dlouho bude pandemie trvat a jak moc a trvale změní fungování globalizovaného světa, který jsme doposud znali.

Při úvahách nad čínským vlivem v ČR se Kroupa dále nerozpakuje rozvádět informace ze zpravodajských zdrojů o úniku Covid-19 z biologické laboratoře v čínském Wuchanu a možném vztahu se systematickým skupováním zdravotnických pomůcek v Evropě a jejich dodávek do Číny v době, kdy se ještě mohlo zdát, že Covid-19 je a zůstane epidemií v Číně a okolních zemích.



A přestože v souvislosti s nákupy ochranných pomůcek zmiňuje roli kontroverzních osob jako je Vratislav Mynář a Martin Nejedlý, tak se ale ani slovem nezmiňuje o soustavné PR kampani ve prospěch Čínské image a normalizování obchodních praktik v Číně, kterou financoval (či stále financuje) Home Credit skupiny PPF (ZDE).



Stejně tak Kroupa ani slovem nezmíní čínské laboratoře společnosti SOTIO z téže finanční a vlivové skupiny. Přitom právě to je téma, kterému se PPF ve veřejném prostoru dlouhodobě vyhýbá. Nikdo nechce tvrdit, že Covid-19 vyvinulo SOTIO, ale na etický rozměr výzkumu v zemi, která se soustavně dopouští násilného odebírá lidských orgánů, soustavně upozorňuje mezinárodní komunita (více např. ZDE a ZDE).



Varování Bruselu, že cizí mocnosti se budou snažit ovládnout české zdravotnictví je míněno dobře (ZDE). Problém ale je, že v ČR prostřednictvím svých lokálních partnerů, ať už se bavíme o PPF, anebo Pentě (ZDE), cizí mocnosti již do zdravotnictví a dalších segmentů dávno vstoupily a navenek se pro EU, USA a další spojence mohou tvářit jako ti dobří demokratičtí Češi.