Romská stipendia. Darujte!

Dobrý den, jak možná víte, naši stipendisté patří k nízkopříjmovým rodinám a mnoho z nich žije v sociálně vyloučených lokalitách. A i přesto usilují o lepší život. Nůžky sociální nerovnosti se možná rozevřou v blízké budoucnosti ještě více, než tomu bylo dříve. A my tu chceme pro studenty být i v dalších letech a pomoci jim a jejich rodinám překonat možné obtíže. Dokončené vzdělání bude to největší jistotou, kterou jim nikdo nebude moci vzít. Pokud je to pro vás možné, přispějte na podporu vzdělání těchto mladých lidí i Vy. Jsme vděční za každý dar. Díky Vám tak podpoříme minimálně 60 studentů ve studiu a pomůžete nám udržet stipendijní program pro potřebné i v dalších letech. Jsme se studenty v kontaktu i v těchto dnech a zjišťovali jsme, jaké musejí překonávat v současné době překážky. Mnoho studentů nemá notebook anebo se o jeden musí dělit se svými sourozenci. Možná se to může zdát neuvěřitelné, ale jsou i takové rodiny, které si nemohou nákup počítače dovolit. A tak kromě toho, že jsme spustili kampaň s názvem DÍKY VÁM , abychom dofinancovali chybějící část rozpočtu ve výši 500 000 Kč do konce června, bychom vás rádi požádali i o věcný dar. Pokud Vám doma přebývá nějaký notebook a mohli byste ho studentům darovat, byla by to velká pomoc. Máme v organizaci IT technika, který počítač vyčistí a připraví tak, aby ho student dostal v co nejvíce funkční podobě. Poté ho odešleme studentovi, ten se s notebookem vyfotí a fotografii dostanete společně s poděkováním na Váš email. Stačí odpovědět na tento email, či napsat na email dary@romea.cz.

Děkujeme, že studentům pomáháte i v této době. S úctou a poděkování Mgr. Monika Mihaličková a celý tým Romského stipendijního programu fundraising, péče o dárce ROMEA, o.p.s. Korunní 127, 120 00 Praha 2 www.romskastipendia.cz/darujte www.romeaops.cz