Kdo dodá v krizi lidem lidové auto?

23. 4. 2020 / Beno Trávníček

Už dlouho sleduji v Česku problematiku aut lidových cenou – například jak mizí, a dnes (když listuji weby) i nejspíš zcela zmizela auta do 200 tisíc korun (včetně DPH , tj. obyčejná osobní auta pro obyčejné lidi). Bavím se o nových autech, protože nemám rád, když někdo určitou část veřejnosti pasuje automaticky na ty, kteří, jako společensky méněcenní, mají nárok pouze na ojetiny. Mělo by to být tak, že "bohatí" si mohou koupit i drahá nová auta a "chudí" mají mít možnost si koupit alespoň levná nová auta – pokud tedy nové auto chtějí.

V rámci ekonomické krize vyvolané zejména koronavirem, bych čekal přesný opak. Tedy, že automobilky budou zlevňovat tak, aby mohly vyrábět a prodávat - třeba i za cenu toho, že pracovníci v automobilovém průmyslu nebudou mít lepší mzdy než jiní zaměstnanci jiných fabrik, protože už nepůjde svým způsobem o privilegovaný průmysl, ale o úplně běžný, který začne produkovat i obyčejné věci (tj. obyčejná auta) za obyčejné ceny.



Také jsem se dnes na více místech dočetl / doslech, že Německo snad zvažuje opět šrotovné – to je další věc, která je potřebná i v Česku a společně se zlevněním aut jejich producenty by mohla přispět ke značné obnově vozového parku a opačně i pomoci automobilkám s odbytem a tedy s ekonomikou. Zkrátka vstříc krizí postižené veřejnosti by měly jít ruku v ruce automobilky a stát. Je pravda, že osobní doprava vlastními auty není oproti té hromadné environmentálním ideálem, ale jsme-li nyní v nějakém pandemickém cyklu, jehož přesný průběh dopředu nikdo nezná, je mnohá potřeba cestovat ve svém autě nasnadě.



Co je mi ale divné možná ze všeho nejvíc? Že zlaté české ručičky nepřipravují (nebo o tom alespoň není slyšet) nějaké konkurenční cenou lidové auto. Tj. v krizi trhák pro většinu populace. Buď jako hlavní auto doma nebo u movitějších třeba jako druhé pro ženu a cesty do školky, na nákupy, k doktorům... Takové auto si již dlouho představuji jako trochu vylepšený a zcela elektrifikovaný TRABANT (kdo toho nezničitelného, živého a ovšemže kapitálně kouřícího snaživce pamatujete:-)... já s ním v pravěku spokojeně jezdil dlouhá léta.



Ať mi nikdo neříká, že nějaký šikovný český inženýr a šikovná česká fabrika by se s tím - kdyby chtěli - neporvali. Samozřejmě zásadní je zadání, jaké auto by v Česku autem lidovým cenou vlastně mělo být. Pokud nevytvořím dobré zadání, nemůže nikdy vzniknout to co vniknout má. A protože jen blekotat je málo - tady je rovnou amatérský pokus takového zadání:



Cenou lidové auto pro post-koronavirové Česko- zadání:



1) Maximální cena: 170 tis. Kč včetně DPH.

2) Karoserie: 4 – 5 místný hatchback, 3 – 5 dveří, materiál co nejlevnější, povrchová úprava dostačující pro životnost 10 let.

3) Základní kufr: minimálně 250 litrů.

4) Motorizace: elektromobil cca 30 kW (každý elektromotor má skvělý točivý moment, tzn. nelze ho posuzovat jen podle výkonu).

5) Maximální rychlost: 100 km/h.

6) Asistenční a bezpečností systémy a další výbava: předpisové minimum.

7) Kapacita baterie, tj. dojezd na nabití: vypočítat kapacitu pro dojezd 100 km v zimním cyklu (pro každodenní život běžných lidí dostačuje – práce, školka, škola, nákup, doktor - obyčejní lidé nejedou autem do Prahy ani do Chorvatska...); současně chytrou konstrukcí umožnit za příplatek jednoduché doplnění či výměnu baterie k zajištění cca dvojnásobné kapacity.

8) Vybavení interiéru: chytrá odkládací místa, jednoduché rádio.

9) Klimatizace nevhodná – zbytečná spotřeba energie / vyřešit variabilně chytré větrání a vyhřívání vozu tak, aby bylo dostatečné a neagresivní.

10) Za příplatek možnost upevnění závěsu pro tažení vozíku kdykoli během životnosti vozu.



A kde vzít invenci, inspiraci či povzbuzení z minulosti? Třeba tady https://cs.wikipedia.org/wiki/Aero_Minor