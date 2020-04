Rekordní sucho a český anti-intelektualismus

23. 4. 2020 / David Marenčák

Tímto se oficiálně chci vysmát řadě pošetilců, kteří loni na podzim a na začátku letošního roku, když chvíli místo sněžení pršelo, oprašovali zatuchlé symboly popírání změn klimatu a bili se v prsa, jak to všechno opět prokoukli, protože v čase, kdy je normální v řekách počítat povodňové stupně, bylo v korytech po letech o trochu více vody.

Gratulujte si.

Ignoranti jako vy jsou jednou z příčin, proč jsme promeškali veškerý čas, kdy šlo něco zásadního změnit. A nyní, když by šlo něco alespoň mírnit, žvatláte, že Greta je hysterická a měla by jít zpátky do školy.