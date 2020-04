Čínská laboratoř v centru koronavirové kontroverze

24. 4. 2020

Čínské virologické centrum s nejvyšším stupněm zabezpečení je v centru debaty, spekulace a dezinformací o tom, kdy a kde se objevil nový koronavirus, napsala Bethany Allenová-Ebrahimianová.

Proč na tom záleží? Vědět, odkud nový koronavirus pochází, je klíčem k úsilí o prevenci možné pandemie a zásadně ovlivní roli Číny v postpandemickém světě.

V USA dvě podobně znějící teorie spojují Wu-chanský virologický institut se vznikem koronaviru. Jedna je velmi nepravděpodobná; druhá je plausibilní, ale neověřená.

První teorie tvrdí, že koronavirus byl vytvořen v rámci čínského výzkumu biologických zbraní údajně spojeného s wu-chanským institutem. Virologové to označují za vysoce nepravděpodobné. S ohledem na genetický materiál je možno zjistit, zda byl virus laboratorně vyroben. Koronavirus takové znaky nevykazuje, jak 21. dubna zdůraznila Světová zdravotnická organizace.

Přibývá také vědeckých důkazů, že virus se vyvinul u netopýrů a rozšířil se na lidi přes mezihostitele, což opět snižuje pravděpodobnost, že by pocházel z laboratoře.

Druhá teorie tvrdí, že koronavirus byl ve Wu-chanském virologickém institutu studován, ale nehoda způsobila náhodný přenos na zaměstnance, který pak nevědomky rozšířil nákazu ve městě. To je plausibilní, ale neexistují přímé důkazy, které by to potvrzovaly.

Není možné z genetické sekvence koronaviru zjistit, zda na člověka přeskočil v laboratoři, nebo na trhu s "exotickým masem" (nebo někde jinde). Potvrzení by tedy muselo pocházet ze sledování kontaktů a s tím spojenými opatřeními čínských úřadů.

Tato druhá teorie je v amerických vládních kruzích významně rozšířena. Je tomu tak i proto, že v Číně a jiných zemích existují precedenty, při nichž porušení bezpečnostních procedur v laboratořích vedlo k vyvolání epidemie. Na druhé straně čínské zdroje teorii vehementně odmítají.

Zde jsou klíčová fakta o Wu-chanském virologickém institutu, jediném čínském zařízení s nejvyšším stupněm zabezpečení (BSL-4). To znamená, že jde o jediné laboratorní zařízení v Číně, kde je povoleno pracovat s nejnebezpečnějšími známými patogeny.

Laboratoř leží necelých 18 km od trhu s exotickým masem Chua-nan, kde podle některých vědců mohla pandemie vzniknout.

Institut také zaměstnává vědce, kteří počátkem ledna jako první sekvencovali kompletní genom nového koronaviru a kteří nyní pracují na vakcíně.

Podrobnosti v angličtině: ZDE