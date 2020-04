Bernieho selhání je poučením pro levici

22. 4. 2020

Zdá se, jako by od poloviny března uplynula velmi dlouhá doba. V tom čase se COVID-19 zdála být předmětem okrajového zájmu. Dalším rozšířeným předpokladem přede dvěma měsíci bylo, že Bernie Sanders je na nejlepší cestě získat nominaci Demokratické strany, napsal James Bloodworth.

Jak je tedy možné, že Sanders šel tak rychle pod vodu?

Za prvé, stojí za to zdůraznit, v čem se komentátoři zmýlili. Kladli jsme příliš velkou váhu na výsledky ve státech jako Iowa a Nevada, zatímco jsme podcenili, jak špatně si Sanders povede ve státech s mnoha delegáty jako Texas a Virginia.

Existovaly však konkrétnější důvody, proč Sandersova kampaň po výhře v Nevadě neuspěla. Za prvé, Sanders vyprovokoval zbytečné titulky ze špatných důvodů, když pochválil kampaně proti negramotnosti na Kubě za diktatury Fidela Castra. "Jsme velmi proti autoritářské povaze Kuby, ale víte, je nespravedlivé jednoduše říci, že všechno je špatné. Víte?," prohlásil Sanders v interview pro CBS. "Když Fidel Castro přišel do úřadu, víte, co udělal? Měl masivní program gramotnosti. Je to špatné? I když to udělal Fidel Castro?," dodal Sanders, což ani dost málo nepomohlo.

Když byl za toto vyjádření kritizován, senátor se za ně postavil ještě silněji a publiku v na radnici v Jižní Karolíně řekl, že "pravda je pravda".

Docela předvídatelně to u establishmentu Demokratické strany dopadlo špatně, a ne bezdůvodně. Mnohé z kubánských škol byly vybudovány s využitím práce vězňů a vzdělávací program diktatury je poněkud méně působivý v kontextu, kde stát rozhoduje o tom, co může člověk číst. Tohle není studenoválečnická propaganda: Mimo rámec ultralevicových okrajů společnosti byl spor o povahu kubánského režimu rozhodnut před půlstoletím. Sanders vypadal jako politický dinosaurus.

Navíc Sandersova vyjádření ohledně Kuby byla hloupá i z čistě pragmatického hlediska, když byla vyslovena před umírněnými Demokraty a latinoamerickými voliči ve státech jako je Florida, kde jich třetina pochází z Kuby. Sanders závisel na při počátečních úspěších své kampaně ve státech jako Nevada na Latinoameričanech, ale po jeho umírněné chvále Castra existovala jen malá naděje, že ho latinoameričtí voliči na Floridě přijdou zachránit. Ani dost málo nepřekvapilo, když průzkum ukázal, že si Sanders mezi Kubánci vedl hůře, než mezi ostatními Latinoameričany.

Sanders není apologetou diktatury - jeho vyjádření ohledně Kuby předcházelo odmítnutí autoritářského systému na ostrově. Ale jeho špatně vyvážená tvrzení odráží politiku mnoha lidí, jimiž se obklopuje. Nominovat kandidáta s touto slabinou, když cenou za neúspěch by byly další čtyři roky s Trumpem, by bylo pro centrističtější Demokraty ohromným rizikem. Nakonec šlo o riziko, které nebyli ochotni nést.

Neúspěšná Sandersova kampaň sebou nese poučení pro progresivisty všech barev. Corbyn a Sanders vložili své naděje do víry, že nevoliči změní celoživotní návyky a vydají se k volbám, když jim bude předložena "genuinní alternativa".

Jde o předpoklad postavený na zaslepeném a romantickém pohledu na dělnickou třídu: Jakmile se objeví politik reprezentující jejich skutečné zájmy, odloží apatii a vydají se k nejbližší volební místnosti. Tato teorie byla vyvrácena v Británii i ve Spojených státech. Nevoliči, jak byste od nich očekávali, mají sklon nejít k volbám.

Ani neplatí, že by mladí voliči z řad etnických menšin byli všichni radikálně levicoví, což se zdá být na levici dominantním přesvědčením. Voličům záleží na materiálních zájmech, ale jde o jeden faktor z mnoha. Skupinová identita je také důležitá.

Slabost pro autoritářská "antiimperialistická" hnutí mezi Corbynovými a Sandersovými příznivci je pro umírněné mimořádně nestravitelná. Corbyn byl považován za sympatizanta teroristů, zatímco Bernieho vyjádření o Castrovi, ačkoliv je lze snadněji odpustit, odradila mnoho potenciálních voličů. A co tím získali? Pokud se chce levice pohnout vpřed, musí odhodit takové iluze a zbavit se své Achillovy paty.

