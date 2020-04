Vesele k promoření, holoto

24. 4. 2020

Tak už prý můžeme všechno, hurá za kopečky, hurá do hospod, hurá do ciziny, hurá do rakví, píše Štěpánka Saadouni.

Tak se konečně dočkáme že ti chudáci umírající podnikavci, co za pouhý měsíc karantény údajně luxovali popelnice, pojedou na dovolenou na Bahamy či Maledivy za stovky tisíc, ale žádost o kompenzaci od státu 25 tisíc čistého je už podaná. Asi bychom se duševně zhroutili kdybychom jednu dovolenou seděli na zádeli doma, místo toho, abychom se chlubili na Fackabůčku fotografiemi z ciziny, z dovolené, na kterou si nejméně polovina českých ovcí musí půjčit. Jak to dělali naši dědkové co přežili válku a nám se dělají na bradě ďubky když nemůžeme měsíc k holiči a do hospody? Dělá si tu z nás někdo blázny, ano, bohužel. Asi ta naše nízká úmrtnost někomu za kopcem ležela v žaludku. Tak zavelel, přece jsme ten virus nevyráběli pro srandu králíkům, vesele k promoření, česká holoto!





Navrhuji aby ti co si vyřvali soudní rozhodnutí, protože nechápou jak ten umělý virus funguje, ať se léčí u právníků. Ovšem bez lékařské pomoci z veřejných peněz. Je mi totiž hlavně líto zdravotníků,kteří budou muset za pár týdnů či měsíců zachraňovat životy a riskovat zdraví, bohužel i svoje, pro cizí tupost. Ekonomika prý v troskách, zkrachovalí živnostníci lidé bez peněz. Nejprve je proto třeba dovolená, abychom se z toho vzpamatovali. A jelikož je u nás málo bacilu COVID-19 tak ti podnikaví ho začnou dovážet z míst, kde ho je přebytek. Příroda si se vším vždycky poradila sama. Jen s tou lidskou tupostí si pořád neví rady. „Protože ty lidi jsou úplně blbí, voni skutečně potřebujou ten seriál s těma pohřbama,“ máte pravdu Ladislave Dušku, řediteli ústavu zdravotnických informací. Je třeba oživit ekonomiku. Hrobníci a výrobci rakví nemají prý co do huby!!