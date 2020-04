122 australských ekonomů: Nesmíme obětovat zdraví "ekonomice"

20. 4. 2020





Otevřený dopis od australských ekonomů



19. dubna 2020



Vážený pane premiére a členové vlády,



nížepodepsaní ekonomové byli svědky a účastní se veřejné debaty ohledně toho, kdy uvolnit opatření pro sociální distancování v Austráli. Někteří komentátoři vyjádřili názor, že je nutno rozhodnout mezi zdravím veřejnosti a ekonomickými aspekty této krize. My, jako ekonomové, jsme přesvědčeni, že je to falešná volba.



Nemůžeme mít fungující ekonomiku, pokud nejprve plně nevyřešíme krizi veřejného zdraví. Opatření zavedená v Austrálii, na hranicích a uvnitř států a regionů, omezila počet nových infekcí. To dostalo Austrálii do záviděníhodného postavení a my tento úspěch nesmíme promarnit.





Uznáváme, že opatření dosud přijatá byla zavedena na úkor ekonomické činnosti a pracovních příležitostí, ale jsme přesvědčeni, že ekonomické škody byly daleko vyváženy záchranou životů - zároveň jsme se vyhnuli dalším hlubokým hospodářským škodám v důsledku nezvládnuté pandemie. Jsme přesvědčeni, že silná fiskální opatření jsou daleko lepším způsobem k neutralizaci těchto hospodářských nákladů než předčasné uvolnění sociálního distancování.



Jak jste nastínil ve svých veřejných projevech, naše hranice budou muset zůstat pod přísnou kontrolou po dlouhou dobu. Je životně důležité dodržovat i nadále zásady sociálního distancování, než počet infekcí výrazně poklesne, než bude naše schopnost testovat rozšířena o hodně víc nad nynější už relativně vysokou úroveň a až bude k dispozici široké vystopovávání kontaktů.



Druhá vlna pandemie by byla pro naši ekonomiku nesmírně škodlivá, kromě tragických a zbytečných ztrát na životech.



Podepsáno:



