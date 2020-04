Jen další „schodek“? (Státního rozpočtu ovšem!)

20. 4. 2020 / Miloš Dokulil

Dnes (20. 4.) se bude o tom znovu navyšovaném „schodku“ jednat na zasedání vlády ČR. Máme tu ovšem v češtině snad nejdřív „schod“; a potom teprve „schodek“ (jako vůči schodu něco menšího, že?). Že by tomu mohlo být ve skutečnosti i naopak? Samozřejmě jde o peníze. A potom žerty stranou.

Ten výchozí „schodek“ byl nemalých 40 miliard Kč. Před měsícem (23. 3.) bylo schváleno navýšení tohoto „schodku“ na 200 miliard Kč; tj. pětkrát víc. A ještě k tomu včera (19. 4.) pí. ministryně Schillerová i tuto sumu dále předběžně prostřednictvím televizního pořadu navýšila o dalších 50 %, na 300 miliard. Jako kdybychom se měli – my, publikum – ochočit pro ty vládní výdaje na zaokrouhlené sumy, desítky miliard sem, desítky miliard tam. (I když se zdá, že „kapsa je teď prázdná“. A že budeme muset všichni žít nemálo na dluh těch, kteří teprve do života vstupují.)

Pokud je zle (a ono je celosvětově nejen ekonomicky nedobře), taky by měly být na stole údaje o tom, kde a kolik by se snad mohlo zároveň ušetřit. (Byl to jen „opoziční“ hlas? Aspoň miliarda zde a půl miliardy tam?)

Jako kdyby už těmi směrem nahoru velkoryse zaokrouhlenými čísly pouze měla mít vláda předem rezervy pro svá nelehká rozhodování? (A nespoutané ruce k výdajům, které by předem inzerovaly, kdo má vyhrát příští parlamentní volby?)