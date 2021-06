Z pandemické hrůzy do přísnosti na chudé

3. 6. 2021 / Boris Cvek

Škrtání nebo zvyšování daní je téměř nevyhnutelné. Kde budeme škrtat? Na sociálních dávkách přece, jak chce ODS. To je ten ohavný mýtus české pravice, která chce v lidech, zejména těch chudších, vyvolat dojem, že někdo, ideálně někdo ještě slabší než oni, si žije nad poměry a zaslouží přísnost. Podle názorného grafu, který zveřejnil ekonom Filip Pertold na Facebooku a který pochází z oficiálních dat Ministerstva financí, tvoří dávky pro chudé a nezaměstnané jen 3,5% všech sociálních výdajů. Téměř 80% jsou důchody, včetně těch invalidních, následuje plošný příspěvek na děti (pro všechny rodiny bez rozdílu), nemocenská a sociální služby. Co si s tím pravice počne? A co na to piráti? Budou škrtat?

Budou zvyšovat daně? Piráti nejsou levice a těžko jim na této agendě bude tak záležet, aby za ni bojovali proti ODS a TOP09. Podpoří je KDU-ČSL? Nebo STAN? Nebude pro ODS mnohem lehčí se prostě spojit s Ano? Sobotní Lidové noviny na titulní straně daly jasně najevo vůli ministryně Schillerové škrtat a nezvyšovat daně. I kdyby se ČSSD nebo KSČM dostaly s odřenýma ušima do Sněmovny, je celkem jasné, že na novou vládu už nebudou mít vliv. Součet mandátů Ano + levice už prakticky jistě nebude nad 100. Pokud Ano bude chtít být u moci, bude se muset spojit s pravicí, přičemž se nabízí ODS a SPD, s nimiž prosadilo daňovou reformu, tedy snížení daní fyzických osob. S piráty nebo STAN do koalice Babiš asi jít prostě nemůže, ani s TOP09. Možná s KDU-ČSL, ale ta bude mít velmi málo mandátů.

Přísnost na chudé a nepřizpůsobivé už vlastně nemá v české politické debatě s úpadkem levice alternativu. Jistě lze říci, že piráti jsou proti takovému přístupu, zřejmě i STAN, ale není to jejich hlavní agenda. Budou chtít sestavit vládu s ODS a TOP09? Budou muset škrtat. V každém případě tato agenda bude hnát vítr do plachet panu Okamurovi v duchu „chudí proti ještě chudším“. Abychom se nakonec nedočkali toho, že jeho politické hnutí překročí 20%...

Schodek: https://forbes.cz/schodek-rozpoctu-390-miliard-pocita-s-nim-navrh-ministerstva-financi/

Data Economistu: https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker?fbclid=IwAR1YcLLnBe59wEAWHpIa17opnbWpQ4neYvkf2ni9SP9kDmKO-Qav4_lRaRQ

Facebook pana Pertolda: https://www.facebook.com/fpertold