Andrej Babiš vykročil směrem k SPD

4. 6. 2021 / Boris Cvek

Premiér dnes (v pátek) ráno v Radiožurnálu vyslovil dvakrát slovo „cizáci“. Jednou to bylo v souvislosti s majiteli českého průmyslu, českých bank atd. Cizáci jsou tak Volskwagen nebo Société Générale. Druhá zmínka o cizácích byla spojena s migrací a konkrétně s turisty (zmiňme, že turistika v běžných dobách přináší do státního rozpočtu desítky miliard ročně). Turisté jako nositelé viru, turisté jako zamoření Česka nákazou.





Stalo se to, čeho jsem se bál: původně výrazně prounijní Babiš poté, co narazil na právní stát a jasná pravidla solidarity, jaká platí v Unii, se rozhodl přiklonit k Viktoru Orbánovi. Zatím to ještě není tak úplně děsivé, neboť Babiš pořád drží BIS a pustil se do diplomatického sporu s Ruskem, kterého se svého času podle toho, co včera říkal Ondřej Soukup na ČRo Plus, zalekl i Karel Schawrzenberg, když byl ministrem zahraničí (podle Soukupa odmítl plán na drastické omezení ruské ambasády u nás za cenu stejného omezení české ambasády v Rusku s argumentem, že vztahy s Ruskem jsou pro nás příliš cenné – je jistě nutné zdůraznit, že pan Schwarzenberg byl v situaci dávno před anexí Krymu a neřešil případ Vrbětice). Nicméně Babiš se může začít posunovat směrem k SPD stále více.

Nabyl jsem dojmu, že hlavní motiv není marketing, ale osobní zklamání z Evropské unie. Může ale také jít o pokus získat Okamurovy voliče, nebo o pokus navázat s Okamurou a jeho hnutím předvolební blízkost, usnadňující povolební spolupráci. To, co Andrej Babiš kázal v Radiožurnálu, by pan Okamura mohl ihned podepsat. Zajásal by nad tím jistě i Miloš Zeman. A až na lamentování nad devadesátými lety by to bylo blízké i ODS.

Uvidíme, jak si to vyhodnotí obě prozápadní koalice. Nechají se piráti zahnat do kouta tím, jak je Babiš neustále obviňuje z „podpory migrace“? Uvidíme letos před volbami opět široký konsensus politické kampaně proti uprchlíkům a migraci? Podaří se Andreji Babišovi tímto tématem ovládnout politický diskurs v ČR? Uvidíme. Zatím zjevně testuje. Jeho situace, pokud jde o vývoj trendu preferencí a také o koaliční potenciál, je dosud spíše zoufalá. Pokud se mu podaří pomocí útoku na „cizáky“ růst a dominovat, můžeme všechny dosavadní předvolební průzkumy zahodit. Doufejme, že se to nestane. Nicméně po hluboké frustraci společnosti v důsledku pandemie lze očekávat, že téma nenávisti bude masami vděčně přijato. Cizáci. To je přesně to slovo.