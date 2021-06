Slavný britský televizní novinář: Johnsonův přístup k BBC je alarmující

7. 6. 2021



Slavný britský televizní novinář David Dimbleby (82), který v BBC donedávna moderoval hlavní britský televizní politický diskusní pořad Question Time, varoval v rozsáhlém rozhovoru pro německý týdeník Spiegel, že Boris Johnson se chystá zlikvidovat BBC.



Článek zkoumá nátlak, pod kterým se octla za Johnsonovy vlády BBC a varuje před nadcházejícím jmenováním Paula Dacrea, bývalého ultrapravicového šéfredaktora bulvární žumpy Daily Mail ředitelem britského vládního regulačního orgánu pro média Ofcom.

David Dimbleby, slavný britský novinář, který moderoval pořadv letech 1994-2018, nyní natáčí dokumentární film k stoletému výročí založení společnosti BBC. V týdeníkuhovoří o ohrožené budoucnosti BBC.Mnoho pracovníků BBC zastává nyní podle Dimblebyho názor, že uprostřed konzervativních škrtů bojuje BBC o své přežití. Stala se obětí kontroverze a skandálů.Hlavní "trpké boje" se podle Dimblebyho týkaly způsobu, jímž BBC referovala o referendu o skotské nezýávuislosti, o brexitu, o válce v Iráku a o válce o Falklandské ostrovy. Dimbleby hovoří v článku sžíravě o budoucnosti BBC, i když konstatuje, že dosud BBC vždycky přežila.Dimbleby v článku svědčí: "Jednou jsem byl na nějakém charitativním obědě s Margaret Thatcherovou. Řekl jsem jí: 'Přišla jste do úřadu s tím, že zatočíte s BBC. Ale neudělala jste nic. Proč ne?' A její odpověď byla opravdu zajímavá. Řekla: 'Protože kdykliv se pokusím s BBC cokoliv udělat, objeví se spousta lidí, kteří ji hájí.' A tak to bývalo vždycky," píše Dimbleby. BBC vždycky kriticky analyzovala politiky a jejich argumenty a za to politikové vždycky na BBC ostře útočili."BBC se vždycky vedlo dobře, když šla proti těmto útokům do protiofenzívy. A co v situacích, kdy útoky politiků proti BBC byly příliš silné? Pak se BBC obrátila s prosbou o pomoc k voličům, přes hlavy politiků. To je jediná možnost."Teď si ale Dimbleby vůbec není jistý, zda bude možno BBC ještě zachránit."Málokdy v minulosti byla BBC tak bezbranná, jako je teď. A nikdy v minulosti britská vláda nepodnikala proti BBC tak agresivní útoky jako nyní Boris Johnson. Margaret Thatcherová vždycky nad BBC zuřila, ale nechtěla ji zlikvidovat," pokračuje Dimbleby. "Ohledně Johnsona si nejsem tak jist. To, co Johnson proti BBC dělá, je opravdu alarmující."Všechno to podle Dimblebyho začal s brexitem, kdy brexitéři útočili na BBC jako na "ústředí proevropských doprdelistů, kteří jsou zcela izolováni od názorů britského národa".Podrobbnosti v angličtině ZDE