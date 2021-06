Trump a jeho stoupenci tvrdě zkreslují historii koronaviru v USA

7. 6. 2021

Donald Trump a jeho republikánští stoupenci se snaží přepsat historii koronavirové pandemie v USA. Usilují o to zdiskreditovat hlavního amerického vládního epidemiologa Anthonyho Fauciho. Trumpovi stoupenci chválí Donalda Trumpa, který prý hrdinsky předpověděl nebezpečí koronaviru a měl by být oceněn za svou vynikající předvídavost.

Trumpovští republikáni se soustřeďují na první dny reakce proti koronaviru a na údajný původ viru. Citují různé výroky vytržené z kontextu a ignorují naprosto indolentní reakci Donalda Trumpa, který odmítl zavádět karanténní opatření."Všichni nyni souhlasí, že jsem měl pravdu, když jsem velmi brzo označil Wuchan jako zdroj covidu-19 a říkal jsem tomu čínský virus," napsal nedávno Trump. "Strašně mě za to kritizovali, jako obvykle. Teď říkají: Měl pravdu. Děkuji vám."Hlavním argumentem Donalda Trumpa a jeho republikánů je možnost, že koronavirus unikl z laboratoře ve Wuchanu, což není stoprocentně vyloučeno. Oni ale tvrdí, že v té laboratoři byl koronavirus uměle vyroben, pro což neexistují žádné důkazy.Pro přijetí Trumpových argumentů bychom museli přijmout,že v roce 2014 pomohl prezident Barack Obama financovat výzkum netopýrů ve Wuchanu, což by po několika letech vedlo ke globálnímu rozšíření pandemie poté, co z tamější laboratoře virus unikl - buď jako biologická zbraň nebo náhodou.Museli bychom přijmout, že byl virus vyvinut v laboratoři - což experti označují za téměř stoprocentně nemožné, vzhledem ke struktuře koronaviru - a že Američané to záměrně utajili a na tomto spiknutí se nyní podílí i Joe Biden.Republikáni se nyní soustřeďují na tuto konspirační teorii o původu koronaviru, a snaží se tak odvést pozornsot od hlavního selhání Trumpovy vlády - totiž od jeho chaotické reakce na šíření viru po USA.Trump opakovaně tvrdil veřejnosti, že koronavirus není vážnou hrozbou a že "brzo zmizí", až se změní počasí. Odmítal opatření na ochranu veřejného zdraví, která by podle expertů zachránila mnoho životů, a vysílal veřejnosti zmatené signály, zda mají nosit roušky. Říkal, že ano, ale sám je nenosil. Také Trump odmítal odpovědnost za jakákoliv protipandemická opatření, že prý to není odpovědnost federální vlády, ale jednotlivých amerických států. Především v důsledku toho zemřelo v USA na koronavirus téměř 600 000 lidí.Experti na veřejné zdraví varují, že tyto pokusy přepsat historii pandemie v USA jsou závažnější než jen politická otázka a mohou ochromit schopnost USA zabránit či neutralizovat příští pandemii.Trumpovi republikáni zároveň ostře útočí na epidemiologa dr. Fauciho, až tak, že se lidé blízcí Faucimu nyní obávají o jeho bezpečnost.Moderátor kontroverzní Murdochovy televizní stanice Fox News Tucker Carlson požaduje trestní vyšetřování Fauciho a použil v televizi grafiku se slovy "Lord Fauci, patron světec Wuchanu".Trump na svém vystoupení pro své příznivce v sobotu večer ostře útočil na Fauciho, že je to "radikální rouškař", který by chtěl, aby lidé léta nosili "tři nebo čtyři roušky či potápěčské brýle". "Není to dobrý lékař, je to zatracený píarista," řekl Trump. "Líbí se mu vystupování v televizi daleko více než jakémukoliv zde přítomnému politikovi. Téměř ve všem se naprosto mýlil."Někteří republikánští senátoři požadují, aby Fauci rezignoval, a aby kongres "plně vyšetřoval" původ covidu.Někeří republikánští poslanci obviňují Fauciho ze zlovolného spiknutí s wuchanským ústavem virologie, protože ten institut dostal z USA grant 600 000 dolarů. Republikánští poslanci tvrdí, že Fauci nějak skrývá, že americké Národní instituty pro zdraví financovaly umělé vytvoření koronaviru ve Wuchanu, i když představa, že koronavirus byl vytvořen biologickým inženýrstvím, byla důkazy téměř stoprocentně odmítnuta."Skutečně tvrdíte, že neseme vinu, protože jsme dali mnohamiliardové instituci 120 000 dolarů ročně na dohled nad netopýry?" řekl Fauci v nedávném rozhovoru pro Fianncial Times.Experti na genomickou evoluci potvrdili, že koronavirus téměř jistě nebyl vyroben uměle, protože má celou řadu přirozených charakteristik a je velmi příbuzný koronaviru z roku 2014, který pochází od netopýra z jedné jeskyně v Číně. Uvádějí však, že nemohou vyloučit, že ten virus unikl z wuchanského ústavu virologie, z jedné z čelných světových institucí, které studují koronaviry.Podrobnosti v angličtině ZDE