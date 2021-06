Pirátští europoslanci: Konference o budoucnosti Evropy je jedinečná šance na změnu. Zapojte se i vy

Tisková zpráva:

4. 6. 2021

Otevřít debatu o reformách evropských institucí a společně změnit Evropu k lepšímu. I to očekávají pirátští europoslanci od unikátní Konference o budoucnosti Evropy. Na jejím českém zahájení promluví zítra v Praze vrcholní evropští představitelé včetně místopředsedy Evropského parlamentu Marcela Kolaji. Konference bude trvat až do dubna 2022 a zapojit se se svými nápady může i široká veřejnost.

„Rádi bychom otevřeli otázky, které nás v rámci fungování Evropské unie trápí a nejdou změnit v rámci nastavených legislativních procesů. Konference je pro to skvělou příležitostí a tak se nebojíme mluvit i o tak stěžejních tématech jako je zásadní reforma některých evropských institucí,“ říká Marcel Kolaja. Podle něj je potřeba se začít bavit například o legislativní pravomoci Evropského parlamentu, který v současné době nemůže sám přijít s vlastním návrhem směrnic nebo nařízení.

Další překážkou v akceschopnosti Evropské unie je podle pirátského europoslance Mikuláše Peksy trvání na jednomyslnosti při hlasování v Radě EU, která má často rozhodující slovo. „Je potřeba, abychom předcházeli situacím, kdy premiér nebo ministr jedné země kvůli svým často sobeckým zájmům ohrozí fungování EU jako celku. Řešením je hlasování kvalifikovanou většinou, které demokraticky odráží názor všech hlasujících, to znamená všech zemí EU,“ vysvětluje Peksa. Příkladem takových rozhodnutí můžou byt například daňové či lidskoprávní otázky.

Důležitým orgánem Konference bude její plénum, na kterém budou zástupci Evropského parlamentu, národních parlamentů a občané schvalovat návrhy občanských panelů a on-line platformy. Jednou ze zástupkyň Evropského parlamentu bude i europoslankyně Markéta Gregorová. „Konference přinese mnoho témat, a to z úrovně unijních institucí i občanů všech členských zemí. Co ale očekávám od zapojení českých občanů je touha po vizi - jakou EU skutečně chceme a kam má směřovat. Vstup v roce 2004 nás měl nasměrovat na západ. Pro každého to ale znamenalo něco jiného, a toto je příležitost se sjednotit. Už neutíkáme od komunismu - kam tedy chceme jít?," ptá se Gregorová.

Europoslankyně zároveň zřídila speciální vlákno nejenom pro pirátské příznivce, kam může každý napsat nápad na změnu. Oficiálním nástrojem pro přidání podnětů je pak vícejazyčná digitální platforma, kde může každý svůj nápad upravit ještě 30 minut po podání. Lidé se také mohou zúčastnit debat a diskuzních panelů po celé Evropě. Zítřejší zahajovací debatu bude možné sledovat on-line na webových stránkách a na Twitteru Zastoupení Evropské Komise v ČR, nebo na Facebooku Marcela Kolaji.