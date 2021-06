Apel na skupinu G7: FInancujte dvě třetiny nákladů očkování chudých zemí světa!

6. 6. 2021

Více než sto bývalých premiěrů, prezidentů a ministrů zahraničí je mezi 230 prominentními osobnostmi, kteří apelovali na vedoucí představitele mocných zemí skupiny G7, aby uhradily dvě třetiny z 66 miliard dolarů, jichž je zapotřebí k vakcinaci chudých zemí proti covidu.



Dopis, odeslaný před summitem skupiny G7, který se bude nyní konat v západoanglickém hrabství Cornwall, varuje, že vedoucí představitelé Británie, USA, Francie, Německa, Itálie, Japonska a Kanady musejí proměnit rok 2021 v "bod obratu v globální spolupráci". Méně než 2 procenta lidí v subsaharské Africe bylo očkováno proti covidu, zatímco Británie už očkovala alespoň jednou dávkou více než 70 procent svého obyvatelstva.,Zároveň čelí Boris Johnson vzbouření od desítek konzervativních poslanců, protože se rozhodl porušit volební program, na jeho základě jeho Konzervativní strana vyhrála v prosinci 2019 volby, a seškrtat humanitární pomoc chudým zemím z 0,7 procent britského HDP na 0,5 procent.Bývalý britský labouristický premiér Gordon Brown se v neděli vyjádřil, že návrh by stál v Británii 30 pencí (10 Kč) na osobu týdně a "je to to nejlepší pojištění na světě".Podrobnosti v angličtině ZDE