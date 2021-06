Přeshraniční kriminalita má nového nepřítele: Úřad evropského veřejného žalobce. Začíná stíhat podvody za miliardy eur

Tisková zpráva:

2. 6. 2021

Dnešním dnem začíná oficiálně fungovat Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Vznik úřadu dlouhodobě prosazovali Piráti. Jde o velký krok k tomu, aby byla Evropská unie schopna vyšetřovat a trestně stíhat činy, které poškozují nebo ohrožují její finanční zájmy. Podle pirátského europoslance Mikuláše Peksy bude úřad zasahovat proti podvodům tam, kde na to místní soudy nestačí.

„Úřad evropského veřejného žalobce by měl řešit případy korupce, dotačních podvodů, praní špinavých peněz nebo úniky DPH. Dnes jsme se konečně dočkali oficiálního zahájení činnosti a pevně doufám, že je to dobrý krok k tomu, aby nám neprotékaly veřejné peníze mezi prsty. Podle odhadů totiž kvůli této kriminalitě přicházíme o desítky až stovky miliard eur,“ vysvětluje europoslanec Peksa.

Bohužel se do nového úřadu zatím nezapojily všechny členské státy, rovných pět jich chybí. „Je to naprosto unikátní těleso, které bude mít nadnárodní pravomoc a hlavně bude mít možnost také trestně stíhat přeshraniční trestnou činnost. Doposud žádná možnost nadnárodní veřejné žaloby neexistovala. Tohle Evropa potřebuje jako sůl. Na druhou je hrozně nešťastné, že se například Maďarsko odmítlo zapojit. Protože to je právě ta země, kde jsou s evropskými fondy často potíže,“ říká Peksa.

Nový úřad by měl vyřešit nedostatečnou spolupráci orgánů činných v trestním řízení napříč státy i nedostatky ve volném pohybu důkazů skrze hranice.

„Je to velký posun pro všechny evropské občany. Bude tu existovat nezávislá evropská záloha pro případ, že místní oligarchie převezme moc nad národními státními zastupitelstvími. Úřad ještě před svým vznikem zápasil s nedostatkem finanční i pracovní síly. Pevně doufám, že se tyto překážky vyřešily a díky evropskému veřejnému žalobci už nebudeme zbytečně přicházet o miliardy ukradených eur,“ uzavírá Peksa.