25 procent nákaz koronavirem je v USA nyní mezi dětmi

7. 6. 2021

- Americká expertka na veřejné zdraví varovala, že i když je počet nákaz v USA nyní na nejnižší úrovni za mnoho měsíců a většina Spojených států se vrací k normálnímu životu, koronavirus se stále šíří mezi mladými lidmi a téměř 25 procent nákaz je nyní mezi dětmi. Děti nad 12 let mají být v USA očkovány vakcínou Pfizer. 52 procent Američanů nad 12 let bylo očkováno alespoň jednou dávkou, 42 procent oběma dávkami. Počet úmrtí na covid v USA, který dosáhl přibližně 590 000, se nyní silně snížil, Experti jsou ale znepokojeni v důsledku vzniku variant koronaviru zpomalující se rychlostí očkování, především v republikánských státech.- V USA se nyní očkuje méně než milion lidí denně, přestože v dubnu to bylo 3,4 miliony lidí denně. Američané se nechtějí nechat očkovat především na americkém Jihu a na Středozápadě. Ve dvanácti státech, včetně Utahu, Oklahomy, Montany, Dakot a Západní Virginie poklesl denní počet vakcín pod 15 na 10 000 obyvatel, v Alabamě byly minulý týden očkovány jen 4 lidi na 10 000 obyvatel.

- Bývalý britský premiér Tony Blair požadoval zavedení covidových pasů v Británii pro plně očkované osoby pro domácí použití i pro cesty do zahraničí. Vědci poukazují na to, že vzhledem k tomu, že značná část Britů ještě nebyla očkována ani jednou vakcínou, že se pracuje na přesvědčování lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat a některé skupiny obyvatelstva nemají k vakcínám přístup, zavedení takových pasů by bylo diskriminační. Kromě toho, problémem je, že ani dvě vakcíny neposkytují stoprocentní ochranu před covidem.- Obyvatelstvo indických měst je daleko rychleji očkováno než stamiliony lidí žijících na venkově. Ve 114 nejméně rozvinutých okresech, kde žije asi 176 milionů lidí, bylo celkem očkováno jen asi 23 milionů osob.- Policie v Malajsku používá na veřejných místech dronů k zjištění lidí s horečkou v důsledku nákazy covidem.- Španělsko otevírá své hranice očkovaným turistům. Doufá v oživení svého sektoru turistiky.- Čína zavedla masové testování a omezení cestování v Šenženu, ked byly zaznamenány nové případy. Nedaleké Guangžu zápasí s prvním ohniskem varianty Delta, poprvé identifikované v Indii.- Britániie v neděli zaznamenala 5341 nákaz, ve srovnání s minulou nedělí je to nárůst o 2101 případů.- V neděli se v Izraeli začali očkovat mladí lidé od 12 do 16 let. 55 procent Izraelců bylo dosud očkováno oběma dávkami.- Po dohodě s belgickou biotechnickou firmou Univercelles by měl Senegal začít příští rok vyrábět vakcíny proti covidu. Afrika má stále drastický nedostatek vakcín. Má přibližně 1,3 miliardy obyvatel, jen 7 milionů Afričanů bylo plně očkováno.