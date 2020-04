Expert: Budeme se muset naučit s koronavirovou infekcí žít

18. 4. 2020





Lidstvo se bude muset "v dohledné době" naučit žít s hrozbou koronavirové infekce a přizpůsobit tomu svůj život, protože neexistuje záruka, že bude možné úspěšně vytvořit vakcínu, varoval jeden z čelných expertů na tuto chorobu, David Nabarro, profesor globálního zdraví v Imperial College v Londýně a velvyslanec Světové zdravotnické organizcae pro COVID-19.



Svět musí přijmout skutečnost, že vakcína nemusí brzo vzniknout a lidé se budou muset trvalé hrozbě koronavirové infekce přizpůsobit. "Nutně se nám nepodaří vyvinout vakcínu, která je bezpečná a efektivní vůči každému viru. Proti některým virům je vyvinout vakcínu neobyčejně obtížné, takže v dohledné budoucnosti budeme muset najít způsob, jak žít s tímto virem jako s trvalou hrozbou. To znamená izolovat ty, kteří začnou mít příznaky této choroby a také jejich kontakty. Starší lidé budou muset být chráněni. Bude nutno zajistit dostatečnou kapacitu nemocnic. To bude pro nás nová normalita."

Bývalý britský ministr zdravotnictví Jeremy Hunt zdůraznil, že jediným způsobem jak jednat je, aby státy světa začaly podporovat nový globální systém zdravotnictví, který bude znamenat v otázkách zdravotnictví daleko intenzivnější mezinárodní spolupráci mezi státy. Bude také nutné, aby bohaté státy silněji podporovaly zdravotnictví nejchudších zemí světa."Globální zdravotní bezpečnost bude na seznamu oněch několika, avšak naprosto životně důležitých problémů jako globální oteplování, která vyřešíme jedině v partnerství s jinými zeměmi," řekl Hunt. "V žádném případě to neznamená, že bychom měli omezovat financování Světové zdravotnické organizace. Jedním z velkých poučení z tohoto všeho je, že pokud jde o zdravotní systémy na světě, jsme jen tak silní jako nejslabší článek řetězu. I když je Čína právem kritizována za utajováni viru v prvních etapách pandemie, situace by byla o hodně horší, kdyby pandemie začala v Africe. Mezinárodní spolupráce a podporua zdravotnictví v nejchudších zemích musí být vrcholnou prioritou, co se týče poučení, která musíme přijmout."Nabarrovo varování je už druhý vážným varováním od Světové zdravotnické organizace. V pátek varovala Maria Van Kerkhove, šéfka jednotky vznikajících chorob a zoonoze ve Světové zdravotnické organizaci, že neexistují důkazy, že by testy na protilátky, které se nyní vyvíjejí, byly schopny ukázat, že daný jedinec má imunitu, ani že už mu nehrozí riziko, že bude nakažen COVIDEM-19 znovu.Podrobnosti v angličtině ZDE