Jak koronavirus zasáhl americký venkov

Doktor Howard Lebrand zažil dvě velmi odlišné zdravotnické kariéry - 29 let jako lékař na pohotovosti, pak 12 let jako terapeut závislostí. Výzva, které čelí teď, když koronavirus zasáhl bukolický okres Skagit ve státě Washington, je jakoby spojením obou. Infekce COVID-19 zde zasáhla velmi tvrdě - a jako v případě opiátových závislostí se rozšířila nenápadně až sem, zatímco byla zlehčována coby vzdálený, městský problém, píše Eric Scigliano.

"Jedním z negativ života ve venkovském společenství je, že si myslíte, že vás to nějak chrání," říká Leibrand, který po léta sloužil také jako hlavní zdravotník okresu (health officer) zahrnujícího směs naplaveninových polností, předměstských nocleháren a ostrých vrcholků pohoří Cascades na půl cesty mezi Seattlem a Vancouverem v Britské Kolumbii. "Jsme poněkud ledabylí, poněkud líní, pokud jde o sociální distancování." 1. dubna guvernérka Kristi Noemová z Jižní Dakoty - jednoho z pěti států v centrálních USA, který nenařídil domácí karanténu - bránila své rozhodnutí nechat Jihodakoťanům "svobodu vykonávat své právo na práci, bohoslužbu a hru" tvrzením: "Jižní Dakota není New York City a náš smysl pro osobní odpovědnost, naše odolnost a naše již tak slabá populační hustota nás staví do vynikající pozice ke zvládnutí tohoto viru" bez "drakonických" opatření přijatých jinde.

Nicméně falešná spokojenost rychle mizí, jak si venkovští obyvatelé uvědomují, že místo aby byli imunní, mohou být mimořádně zranitelní, až je epidemie zasáhne. Zatímco Noemová hovořila, infekce COVID-19 se rozšířila do balírny masa v Sioux Falls, která zavřela provoz poté, co více jak 300 dělníků onemocnělo - a místní představitelé v celém státě ji prosili, aby vyhlásila karanténu a izolaci v domovech.

S postupem času všech 39 okresů ve státě Washington kromě jediného, většina z nich venkovských, hlásí případy COVID-19. Jak zjistila analýza New York Times, ve federálním měřítku k 6. dubnu více než dvě třetiny venkovských okresů zaznamenaly "více jak dvojnásobný" počet infikovaných na jednoho obyvatele než šest dní předtím". To znamená stejnou nebo ještě vyšší rychlost šíření choroby než v Chicagu, Miami, Bostonu, Los Angeles a New Yorku. Nejhůře postiženým okresem je Blaine County v Idahu, kde sídlí 22 277 obyvatel a lyžařský areál Sun Mountain.

Většina venkovských okresů zatím nevykazuje podíl infikovaných srovnatelný z Blaine County a městy jako Seattle a New York, kde pandemie udeřila nejdříve. Ale venkovští lékaři a šéfové pohotovostí sledují vlnu infekce postupující zemí a uvědomují si, že je jen otázkou času - a ne dlouhého času - kdy i je virus tvrdě zasáhne.

Obávají se také, že jejich společenství nejsou připravena čelit pandemii - a jsou si bolestně vědomi nevýhod, kterým čelí. Obyvatelé venkova bývají starší, méně movití a méně zdraví než kolik činí národní průměr, a menší počet má zdravotní pojištění. Dlouhé vzdálenosti mezi nemocnicemi a laboratořemi v případě nepředvídatelné choroby, která se rapidně vyvíjí v kritickou, mohou znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Venkovské potravinářské obchody, lékárny a dokonce i nemocnice stojí v poslední řadě, pokud jde o zásoby, k nimž mají privilegovaný přístup řetězce a velkoobchody.

Nejvíce ze všeho však znepokojuje, že mnohé z venkovských nemocnic jsou již na kritickém seznamu. V poslední dekádě jich v průměru skončil tucet do roka a mnoho dalších bylo na hraně, když udeřil virus. Předtím, pokud došlo k lokálnímu neštěstí nebo epidemii, mohly se nemocnice obrátit na sousedy a zdravotnická centra ve velkých městech s žádostí o pomoc. Nyní se nacházejí ve vzájemné konkurenci při boji o nedostatkové testovací sady a ochranné pomůcky - a jsou přitom znevýhodněny vůči svým větším protějškům.

