Idiotské chování Donalda Trumpa ohledně koronavirové pandemie vedlo k drastickému poklesu mezinárodní autority USA

13. 4. 2020



Kromě katastrofálního šíření nákazy koronaviru Spojenými státy dochází nyní po celém světě k paralelní katastrofě: k tragické likvidaci pověsti Spojených států jako spolehlivého, bezpečného, důvěryhodného a kompetentního mezinárodního vůdce a partnera.



"Sobecká, chaotická a tupá reakce Trumpovy vlády na pandemii COVIDU-19 bude stát Američany biliony dolarů a tisíce zbytečných úmrtí," napsal Stephen Walt, profesor mezinárodních vztahů na Harvardu. "Avšak toto epochální selhání Trumpovy politické strategie dále poškodí pověst USA jako země, která umí dělat věci efektivně."

Tato změna postoje vůči Americe, kterou svět nyní vidí jako nebezpečnou, může byt trvalá, varuje Walt. Od převzetí moci r. 2017 Trump uráží přátele Ameriky, ochromuje multilaterální spolupráci a volí útoky a konfrontaci tam, kde dříve existovala spolupráce. Sankce, embarga a bojkoty zaměřené proti Číně, Íránu a Evropě jsou po svétě vnímány jako kontroverzní.Vedoucí političtí představitelé, jako je Angela Merkelová, jimž Trump veřejně nadává, většinou tomu naslouchají zdvořile a nastavují druhou tvář, v zájmu zachování vztahů s USA.Avšak Trumpova idiocie a nepoctivost v přístupu k pandemii, nad níž zahraniční pozorovatelé i mnozí Američané nevěří svým očím, je už nyní pro mnohé příliš.Trumpovo výstřední a nevyzpytatelné chování, tolerované v minulosti, je nyní považováno za otevřeně nebezpečné. Dávno je jasné, alespoň mnoha lidem v Evropě, že se Trumpovi nedá důvěřovat. Teď je viděn jako hrozba. Nejde jen o to, že jeho vedení naprosto selhalo. Jde o jeho otevřené nepřátelské, nebezpečné akce.Typická je nynější zuřivá reakce Německa, poté, co se v Thajsku záhadně ztratilo 200 000 roušek, které byly určeny pro berlínskou policii. Údajně byly poslány do USA. "Považujeme to za čin moderního pirátství. Takhle se nedá jednat s transatlantickým partnerem. Ani v době globální krize nemůžeme přisutpovat k taktice Divokého západu," konstatoval berlínský politik Andreas Geisel.Evropané už zuřili nad Trumpovým pokusem získat monpolní práva k vakcíně, na níž se pracuje v Německu. Nejnovějším příkladem nacionalistického sobectví byl Trumpův zákaz vstupu do USA pro občany Evropské unie, který byl zaveden minulý měsíc bez jakýchkoliv konzultací či vědeckého ospravedlnění.Pověst USA není poškozena jen v Evropě. Skupina G7 zuřila, že nemohla vydat společné prohlášení o boji proti pandemii, protože Trump trval na použití výrazu "wuchanský virus" - primitivně obviňoval Čínu.Mezinárodní akceschopnost OSN ochromily Spojené státy také svými námitkami vůči terminologii. Trump ignoroval vášnivé apely, aby vznikla globální koalice pro boj proti COVIDU-19. Naprosto ignoruje katastrofu, která ohrožuje miliony lidí v třetím světě.Zdá se, že koronavirus zničil poslední zbytky světového pořádku, napsal Christoph Schult v časopiseSurreáné Trumpovy "tiskové konference" o COVIDU-19 dál ochromují respekt pro vedení amerického státu. Trump tam pravidelně šíří lži a zavádějící informace, spekuluje, hádá se s reportéry a protiřečí vědeckým a lékařským expertům.Trump veřejně odmítl pomoc ze zahraničí, ale soukromě požádat evropské a asijské spojence o pomoc, dokonce i ty jako Jižní Korea, které předtím nadával. A dál útočí v době zdravotní krize na Světovou zdravotnickou organizaci.Světu, který s hrůzou pozoruje, co se děje v USA, připomíná neexistence férového všem přístupného amerického zdravotnictví, bezohledné soupeření mezi americkými státy o zdravotnické zásoby, disproporčně vysoká úmrtnost menšin, chaotická pravidla pro sociální distancování a absence centralizované koordinace chování nějaké chudé, rozvojové země, nikoliv nejmocnějšího a nejvlivnějšího státního celku na světě.Zdá se, že pád Spojených států bude nezvratný. Domácí debakl vyvolaný pandemií, a globální vnímáni amerického sobectví a nekompetence radikálně mění pověst USA.Podrobnosti v angličtině ZDE