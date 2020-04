Koronavirus: Čtyři poučení z epidemií v Africe

15. 4. 2020

Zatímco pokračuje pandemie koronaviru a přes noc se z nových behaviorálních praktik staly očekávané normy, existují zásadní politická poučení z boje s předchozími epidemiemi v Africe, napsal Aly Verjee.

Navzdory rozšířené chudobě, špatné infrastruktuře a relativně malému počtu zdravotnických profesionálů existuje povzbudivá bilance afrických zemí, kterým se, často s mezinárodní pomocí a spoluprací, nakonec podařilo překonat vážné zdravotní hrozby. Politici by udělali dobře, kdyby si připomněli následující čtyři poučení z minulých epidemií - jak pokud jde o to co dělat, tak o to co nedělat.

Lekce první: Kontaktujte během reakce na chorobu místní úřady a lídry tak záhy, jak je jen možno - jak ukazuje případ obrny v Nigérii (2003-2004).

Lekce druhá: Chápejte další zdravotní priority zasažených komunit - jak ukazuje kauza Ebola v Demokratické republice Kongo.

Lekce třetí: Neviňte oběti nebo nestigmatizujte jednotlivé skupiny ve společnosti - viz případ HIV/AIDS.

Lekce čtvrtá: Zapojte do reakce na nouzovou situaci v oblasti konfliktu širokou společenskou koalici, nejen vládu - jak ukazuje kauza žluté zimnice v súdánském Dárfúru (2012).

Podrobnosti v angličtině: ZDE