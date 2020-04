Novinky.cz na základě blábolů v německém tisku přímo ohrožují bezpečnost občanů

15. 4. 2020 / Jan Čulík

"Neexistuje dosud ověřený přenos nákazy virem SARS-CoV-2 během nakupování nebo u kadeřníka. Nikdo se nenakazil v žádném supermarketu, řeznictví nebo restauraci. Přenášení virů se většinou odehrává mezi lidmi, kteří sou delší dobu v těsném kontaktu."https://t.co/Y15hWCAmDf — petr fischer (@petrfischer3) April 15, 2020

Novinky.cz převzaly z německých médií nezodpovědný rozhovor výzkumníka Hendrika Streecka, který tvrdí, údajně, že se v supermarketu či u holiče, či v restauraci člověk koronvirem nenakazí, ani se nenakazí dotykem infikovaných předmětů a povrchů.





Opravdu? Existuje celá řada případů, kde se lidé nakazili v restauraci.







Publikovat takovéto neověřené bláboly je v situaci, kdy na koronavirus umírají po stovkách či po tisících po Evropě a Americe lidé nejrůznějšhího věku, je kriminálně neodpovědné.







Německý server Pressesprecher.com označuje výroky Hendrika Streecka za "skandál" a za cílenou propagandu a PR. ZDE





To už Novinky.cz nenapsaly.





Pokud byl proveden spolehlivý vědecký výzkum v této věci, musí být recenzován, opakován jiným týmem a publikován v renomovaném akademickém lékařském časopise. Do té doby nejsou tvrzení tohoto druhu ničím jiným než kriminálním blábolem, který může ohrožovat životy lidí.







I německý "vědec" by si měl této odpovědnosti být vědom a neměl by šířit pseudoinformace o svém "výzkumu", dokud jeho platnost nebude vědecky ověřena a potvrzena. To, že neváhá hovořit v médiích o těchto skutečnosti, aniž by výsledky jeho práce byly publikovány, zpochybňuje jeho důvěryhodnost jako vědce.







Největší nebezpečí v současnosti spočívá v tom, že lidé nekriticky věří každému neověřenému nesmyslu a NEPTAJÍ SE, ZDA POCHÁZÍ Z DŮVĚRYHODNÉHO ZDROJE.





Extremní případ: Jedna Slovenka se kdesi na sociálních sítích dočetla, že v Londýně je prý zakázáno nosit na veřejnosti roušky, a kdo prý bude roušku na londýské ulici mít, toho policie zastřelí. (!!!) Skutečně tomu věřila a při cestě zpět na Slovensko se tedy vyhnula Londýnu, cestovala přes Holandsko neuvěřitelně složitě. Nepřišlo jí vůbec na mysl, aby se pokusila takovou pitomost ověřit.





Nejzranitelnější jsou starší lidé, kteří nekriticky věří nesmyslným řetězovým mailům. Ale Novinky.cz by se na publikování neověřených informací podílet nemusely. Ani pan Fischer.