Proč Bernie Sanders prohrál

15. 4. 2020

Existuje jednoduché vysvětlení pro to, proč senátor Bernie Sanders neuspěl ve snaze získat nominaci Demokratické strany: Bývalý viceprezident Joe Biden překonal senátora z Vermontu, když se soupeření zúžilo v boj jednoho proti jednomu, napsal Perry Bacon Jr..

Samozřejmě, že jednoduché vysvětlení vyvolává hlubší otázku: Proč si Sanders vedl v boji jeden na jednoho tak špatně? Nabízím tři vysvětlení, z nichž žádné se s ostatními navzájem nevylučuje.

Za prvé, Sanders nevedl dost chytrou kampaň. V roce 2020 vytvořil Sanders blok vášnivých příznivců a získal spoustu peněz, ale stejně jako v roce 2016 prohrál s centristickým, establishmentovým Demokratem, který se těšil větší podpoře mezi černými, jižanskými a staršími voliči. Sanders nezískal v roce 2016 takřka žádnou podporu od zvolených Demokratů a ani v roce 2020 příliš nenadbíhal stranickému establishmentu. To byla velká překážka kandidatury.

Je těžké to změřit, ale zdá se, že Sandersova snaha oslovit černé voliče byla v roce 2020 rozsáhlejší než před čtyřmi lety, i když příliš neuspěla. Ale neúspěch při rozšiřování koalice o starší voliče, menšiny a establishmentové Demokraty jeho kampaň odsoudil k neúspěchu.

Sanders a jeho poradci se také v roce 2020 dopustili nových chyb. Existují jasné indikace toho, že část Sandersova úspěchu v roce 2016 - zejména mezi bílými voliči bez diplomu - měla více do činění s proticlintonovskými sentimenty než se silnou podporou pro Sanderse. Ale zdá se, že senátorovi poradci měli za to, že Sanders je výjimečně přitažlivý pro bílé dělnické voliče, což bude v roce 2020 jednoduše pokračovat. Proto se Sandersova kampaň rozhodla těžce investovat do primárek konaných 10. března v Michiganu, státě plném bílých voličů bez diplomu. Biden nejen že v Michiganu snadno vyhrál, ale i celkově zvítězil mezi bílými voliči bez diplomu (dost pohodlně).

Sanders a jeho tým také očekávali, že se mu podaří posílit volební účast mladších voličů. To se nepotvrdilo.

Za druhé, Demokraté se obávali nominace příliš levicového kandidáta. Sanders, Warrenová a levice Demokratů vždycky musela v primárkách roku 2020 počítat s nerovným bojem. Rozhodující prioritou v roce 2020 je porážka Trumpa a mnozí ve straně vidí levicové ideje jako cosi, co komplikuje získání voličů protistrany. To že strana nakonec podpořila Bidena (bílého muže, centristického kandidáta) odpovídá obecnému stranickému narativu.

Za třetí, i když ponecháme Trumpa stranou, Sanders vždy špatně odpovídal ideálu nominanta Demokratické strany. Pokud by se Biden nezúčastnil nebo hned zkraje zakolísal, mohli by kandidáti jako Buttigieg, O’Rourke, senátoři Cory Booker nebo Kamala Harrisová, nebo dokonce Warrenová, porazit vermontského senátora stejným způsobem jako Biden? To se zdá být naprosto možné.

Zde je patrně relevantní i to, že Sanders je starší bílý muž. Je těžké si představit Demokraty v roce 2016 blokující vůbec první prezidentskou nominantku kvůli bílému socialistovi - nebo že by v roce 2020 zvolili bílého socialistu před bílým centristou.

Jinak řečeno, i když Sandersovo vítězství se zdálo možné a po primárkách v Nevadě dokonce pravděpodobné, jsme skutečně překvapeni, že Sanders nominaci Demokratické strany nakonec nezískal? V kontextu moderních prezidentských primárek by bylo skutečným překvapením, pokud by si Demokraté zvolili Sanderse před hromadou jiných kandidátů sázících buď na volební centrismus ve stylu Billa Clintona (montanský guvernér Steve Bullock, Biden, Klobucharová), nebo na naději a změnu v Obamově stylu (Booker, Buttigieg, Harrisová, O’Rourke). Sanders v oblasti politiky a ideologie zatlačil Demokratickou stranu doleva - ale nyní ho strana zatlačila zpátky na Kapitol.

