Kreml během koronavirové krize testuje autoritářskou kontrolu společnosti

17. 4. 2020

Putinova reakce na koronavirovou krizi se zaměřuje na upravování reality tak, aby odpovídala požadovanému narativu. Kreml omezuje volnou výměnu informací o chorobě COVID-19, vězní lékaře a zkresluje údaje o infekci tak, aby podporovaly centrální narativ, podle nějž Rusko bude chorobou ovlivněno méně než zbytek světa. Kromě toho testuje také nové metody kontroly společnosti. Tyto zlepšené autoritářské nástroje si podrží proti budoucí opozici, píšou Mason Clark a Aidan Therrien.

Putin pozdržel reakci na COVID-19 v Rusku až do závěru března, aby mezitím prosazoval svůj plán setrvání u moci. Rusko uzavřelo pozemní hranice s Čínou 30. ledna, ale odložilo zavedení karanténních opatření a dalších omezení cestování během února a března. Prokremelská média tvrdila, že Rusko bude bojovat s koronavirem bez větších narušení každodenního života. Putin ještě 17. března tvrdil, že situace je "pod kontrolou" a infekce byla "zadržena". Prokremelská média opět tvrdila, že Západ se zaměřuje proti Rusku s dezinformační kampaní přehánějící rozsah epidemie. Kreml současně vedl dezinformační kampaně ve světě. Představitelé Kremlu dál popírají rozsáhlé zprávy o tom, že Rusko neúplně informuje o počtu infikovaných.

Putin zřejmě zlehčoval rozsah epidemie, aby minimalizoval narušení své kampaně za udržení u moci po roce 2024. Kreml plánoval uspořádat celostátní referendum 22. dubna, aby legitimizoval Putinem navržené rozsáhlé ústavní změny schválené Dumou počátkem března. Jedna z navržených změn by mu umožnila kandidovat na prezidenta vynulováním jeho omezení ohledně počtu mandátů. Kreml původně odmítal odložit referendum a 19. března oznámil, že ústřední volební komise zvažuje elektronické hlasování během pandemie.

Putin změnil svou rétoriku koncem března, když během schůzky G20 varoval, že problémy vyvolané koronavirem by mohly přesáhnout rozsah globální recese z roku 2008. Odložil referendum na neurčito a zavedl celostátní placenou dovolenou - později prodlouženou do konce dubna. Na boj s ekonomickým dopadem viru a klesajících cen ropy vyčlenil 18 miliard dolarů, když původně popřel, že by jedno či druhé mohlo ovlivnit ruskou ekonomiku.

Jak se krize zhoršuje, Putin stále více centralizuje úsilí v boji s virem. Dochází k tomu od počátku dubna. Zákon schválený 31. března dává centrální vládě pravomoc řídit nově vytvořený "Jednotný systém předcházení a likvidace mimořádných situací".

Kreml omezuje přístup k informacím ohledně COVID-19 v Rusku. Putin podepsal příslušné zákony 1. dubna. Ty zahrnují tresty až ve výši pěti let vězení za šíření "dezinformací" o koronaviru a až sedmi let za porušení karantény. Cenzorský úřad Roskomnadzor oznámil monitoring všech "masových médií, sociálních sítí, videohostingu a vysílacích společností" s cílem identifikovat nepřesné informace o epidemii již 18. března. Rychle začal zasahovat proti údajným dezinformacím, což donutilo řadu médií, Facebook, YouTube a VKontakte odstranit obsah zpochybňující oficiální narativ Kremlu.

Bezpečnostní síly zatýkají jedince zpochybňující tvrzení Kremlu. Ruská policie 2. dubna zatkla Anastasii Vasiljevovou, šéfku lékařských odborů Lékařská aliance, pod záminkou porušení karantény, když doručovala zdravotnické vybavení poskytovatelům zdravotní péče. Odborová organizace, již Vasiljevová stojí v čele, veřejně kritizovala Kreml za špatnou reakci na pandemii a posílání zdravotnického vybavení do zahraničí, když ruským lékařům a pacientům chybí.

Kreml zřejmě deportuje své pacienty k léčení do loutkových republik na Ukrajině. To mu umožňuje udržovat údaje o počtu nemocných nízké a minimalizovat riziko infekce mezi ruskými zdravotnickými profesionály a občany.

Ruské úřady testují řadu nových technologií společenské kontroly. V Moskvě je testován nový software pro rozpoznávání obličejů. Úřady provádějí razie v bytech, hotelech a na dalších místech pobytu čínských občanů. Úřady v Nižném Novgorodu testují sledovací software pro všechny občany milionového města, který každému občanovi přidělí kód skenovaný bezpečnostním personálem během pohybu po městě. Pohyb bez kódu je zakázán.

Kreml zřejmě bude aplikovat metody autoritářské kontroly společnosti vyzkoušené a zdokonalené během pandemie při budoucím potlačování veřejné nespokojenosti. Kreml ale možná přecenil své možnosti. Putinova neochota přerušit kampaň za udržení moci se může vymstít, protože pozdržela konkrétní akce proti pandemii.

Podrobnosti v angličtině: ZDE