Nákaza koronavirem zřejmě poškozuje organismus na dlouhá léta i po "vyléčení"

13. 4. 2020





Lékaři začínají zaznamenávat důkazy, že infekce koronavirem ochromuje lidský organismus po "vyléčení" trvale. Ze studie 19 "vyléčených" pacientů v Číně vyplývá, že se mnohé jejich biologické funkce nevrátily k normálu. U těchto pacientů byla poškozena funkce jater. Trvale je zřejmě dočasným nedostatkem kyslíku postiženo i srdce, píší v Los Angeles Times.

Předchozí studie pacientů z Číny zjistila, že u 12 procent pacientů, kteří koronavirus přežili, po "vyléčení" došlo k srdečnímu kolapsu, a to dokonce i u některých z těch, kteří neměli dýchací potíže. Koronavirus není jen problém dýchacích cest. Postihuje srdce, játra, ledviny, mozek, endokrinní systém a krevní oběh.Zatím se nestudovalo, co se stane s osobami, které nákazu přežily, v dlouhodobé perspektivě, protože nikdo takový neexistuje. Infekce existuje jen tři měsíce a lékaři mají dnes příliš mnoho práce s nakaženými, než aby měli čas studovat dlouhodobé důsledky.Jinou otázkou je, zda virus SARS-CoV-2 může v lidském těle přežít v pasivní formě a vrátit se později a projevit se jinak. Například dětské neštovice způsobují, že virus herpes, který je působí, se tiše skryje po destileté a později z něho vznikají bolestivé pásové opary. Virus, který způsobuje hepatitidu B, po letech vyvolává rakovinu jater. A po mnoha měsících, co v Africe r. 2016 skončila epidemie eboly, se ukázalo, že se virus usadil v oční tekutině některých obětí a způsobil slepotu nebo poškození očí.V případě SARS-CoV-2 zřejmě budou dlouhodoběji poškozený plíce, stejně jako se to stalo s viry SARS a MERS. Lékaři očekávají pokles funkce plic až o 20-30 procent.Podrobnosti v angličtině ZDE