Poslední varování vybydleného světa

15. 4. 2020 / Karel Dolejší

Pokud by planeta Země byla unikátním domem, který se po tisíce a miliony let vyvíjel v koevoluci s různými živými podnájemníky, lidstvo by se k domovu chovalo asi jako marnotratný potomek ke zděděnému majetku rodičů. Zesílilo zdi tak, že nyní uvnitř udrží mnohem více tepla než kdy dříve, a přetápí až hanba. Za dveře hází bez ladu a skladu hromady vyprodukovaného odpadu a do sklepa pumpuje chemické a radioaktivní jedy, které už neumí dál využívat, ale s nimiž si dost dobře neví rady.







Masivním zneužíváním antibiotik trénuje rezistentní kmeny bakterií a průmyslovým zacházením se zvířaty vytváří ideální podmínky pro přenos infekčních chorob mezi jednotlivými živočišnými druhy. - A ti, kdo toto vše provádějí, se cítí nesmírně povzneseni nad všeliká tabu a "pověry" ohledně omezenosti lidského údělu, jimiž se v minulosti vyznačovaly poněkud méně patologická lidská společenství.