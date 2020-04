Česko je nezadržitelně na cestě k modernímu feudalismu. Dělejte proboha proti tomu něco!

16. 4. 2020 / Marek Beneš

A praktické kroky české vlády vedou jednoznačně k Feudalismu 2.0. za nadšení lidu, s podporou 34% pro lídra a za snění pasivních socialistů. Je už přece jasné, že nepodmíněný přijem nebude, že podpory živnostníkům a OVSČ jsou směšné a malé a zničí je, že rozdávaní peněz jako v USA a UK (!) a helicopter money nebude, že ČNB si sama peníze nevytiskne, nýbrž si je půjčí (!) a tím prohloubí dluh lidí.







Je jasné, že podpory podnikům nebudou, a proto mnoho i dobrých prosperujících podniků zkrachuje, nečež za korunu si je skoupí ti, kteří dostali ten bailout, buď v cizině nebo tady. Krize prohloubí majetkovou nerovnost, zesíli oligarchizaci Česka, takže nabereme sociální parametry Ukrajiny, na konci skupina kamarádů plus cizí investoří bude vlastnit ještě větší kus Česka!







Zbídačelý lid nebude mít žádnou sociální síť, protože na ni vůbec nebude, ve zdravotnictví budete platit! A česká vláda v podstatě nemíní pomoci nikomu, nechá lidi ve sračkách a popichuje lidi stylem “ ten dostal a ty ne”, takže národ se hádá mezi sebou, kdo co dostal a hádá se v podstatě o ohlodanou kost! A národ to podporuje! Národ dělá všechny praktické kroky, aby Feudalismus měl, a bude ho mít.

Je to neuvěřitelný a tragický pohled sledovat, jak nejen lid, ale i vzdělaní lidé nejsou schopni pod vlivem hysterie racionálné definovat své osobní zájmy a chránit si je! Děláte, mistní socialisté, vše proto, abyste to společenké peklo zažili.







Netěší mne to. Je to naprostá tragédie socialistů. Symbolem úpadku socialismu je nás “levicový” politik v červeném svetru, jež tu za jásotu lidu a levicových intelektuálů bude tak dlouho prodlužovat krizový stav, až tak prohloubí krizi, že vyrobí statisíce nezaměstnaných. A proč? Protože věří, že jeho voliči budou důchodci, státní zaměstnanci, kteří po následném sekání krizového rozpočtu dostanou svůj nářez. Nikdy jsem nečekal, že tyto absurdity zažiji, Bůh je veselá kopa!

Pane Veselý, o neoliberalismu nebudou hovořit ani jeho největší bývalí zastánci. Byl to nástroj, který se hodil, hlavně v devadesátkách, a teď se nehodi. Já jsem jsem dítě roku 1989, 30 let našho režimu bylo pro mne výhrou, ale vím že vzniklý systém mizí a nezabývám se jím. Nezabývám se minulostí.Pane Veselý, jste člověkem posuzujícím minulou válku. Nehodnoťte neoliberalismus a nebuďte nadšený z jeho konce. Debata není o tom, co bylo, to je všem jedno včetně mne, ale co bude. A jak jsem řekl, bude to buď socialismus nebo feudalismus 2.0. V současné době je pravděpodobnost prvního dle mého pouze 20%.Vy, pane Veselý jako socialista, ale i další socialisté jiného typu, jako je pan Dolejší a všichni levicoví intelektuálové, kteří tu na BL ve velkém jsou, byste se měli zabývat jediným: jak docílit socialismu a nedocílit Feudalismu 2.0. A vaši nečinnost, neschopnost praktických kroků a nepřípravu na následujíci hlavní střet nechápu! Zatím nejenže neděláte prakticky nic pro socialismus, tak mnohými postupy, co prosazujete, se přímo podílíte na vzniku onoho Feudalismu 2.0.Zatímco já vím, že kličové pro mne je nyní zachování aktiv, změna aktivit a cíl je se dostat jako jeden z 15% ze střední vrstvy do šlechty a nespadnout dolů v majetkovém přesunu, Vy, pan Dolejší, pan Čulík, tak vystrašení virem, akceptujete všechny návrhy, protože se bojíte smrti, že si přivodíte prohloubení krize, prohloubení vlastní kritické osobní situace. Tímto postupem vedoucím k prohloubení hospodářské krize zjistíte záhy, že v krizovém hospodářství se už nikdo nepostará o slabé a nemocné, že za zdraví se bude platit, sociální systémy selžou, zatímco oligarchové si budou rozdělovat státní pomoc! Tím se majetková nerovnost raketově prohloubí! A neděláte nic.Toto v krizí nastane, tady se všichni intelektuálové tak boji nemocí, že prosazují opatření vedoucí k prohloubení krize a ožebračení obyvatelstva, včetně nich!Good luck! Sorry za upřímnost, ale buďme k sobě tvrdí.