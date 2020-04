15. 4. 2020

Tak už se to nakonec stalo.To, čeho jste se báli.Něco přišlo ze zahraničí.A sebralo vám to vaši práci.Způsobilo to, že je nebezpečné chodit po ulicích.Donutilo vás to zůstávat v pasti doma.Odporná nemoc.Váš hrdý národ zmizel.Ale ne já.Ani já ne.Ani já ne.Ani já ne.Ne, ten pro mě tleskáte.Jásáte a povzbuzujete mě, jak pracuju.Obstarávám potraviny pro vaši rodinu.Pěstuju potraviny z vaší půdy.Posiluju vaše nemocnice,ne nějaký cizí násilník,řidič dodávky životně důležitých věcí,učitel,člověk, který zachraňuje životy.Neříkejte: "Jeďte domů!"Neříkejte: "Tady ne!"Víte teď, jaké to je, když je váš domov vězením.Vite teď, jaké to je žít ve strachu.Takže teď pro mě tleskáte.Všechnu tu lásku, kterou přinášíte.Ale nezapomínejte, až už nebude ticho,nezapomínejte, až už nebudete zase moci slyšet zpívat ptáky,nebo vidět čistší vodu,že jsem pro se pro vás křižovala,aby vznikly životy plné míru.A abych přinesl mír i do vašeho života.Pojďte, vy všechny grety,vy malaly,vy imigranti,podívejte se, co jste se naučili!Stačí jen tak nejmenší věc,aby se změnil svět.Pro všechny pečovatele, klíčové pracovníky, dobrovolníky a sousedy z Británie i ze zahraničí, kteří riskují své životy ve snaze potlačit koronavirus, říkáme:Děkujeme.A slibujeme: Nezapomeneme.