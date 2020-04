ČR: Hromadné testování je jedinou možnou cestou vpřed

10. 4. 2020 / Daniel Münich

Začínají se šířit názory, že naše testovací kapacita je už dostatečná. Že nepřítele není potřeba vidět. Považuji to za zásadní omyl dneška a neschopnost vidět náš obrovský problém v širších souvislostech a výhledu do budoucna, varuje Daniel Münich. Výrazně vyšší testovací kapacity jsou nutné například pro:



(A) Potřeby medicínské-lékařské. Jejich potřeba při dnes ne moc promyšleném uvolňování restrikcí může oproti současnosti výrazně narůst za 3-4 týdny. A je navíc obtížně předvídatelná, protože zpoždění mezi uvolněním a nárůstem nakažených bude 3-4 týdny. A je třeba mít i předem připravenou rezervu, protože pak už bude pozdě kapacitu ze dne na den dobudovat.



(B) Preventivní opakovaná testování (ta sekundární PCR) většiny personálu osob v kritických infrastrukturách jako jsou domovy seniorů, nemocnice, LDN, terénní sociální, preventivní a zdravotní pracovníci v terénu!, jaderné elektrárny, policie....



(C) Potřebu testů pro rozšiřující se chytrou karanténu, která nám ovšem dost zásadně zatím vázne a i proto po testování chybí poptávka....



(D) Testovací kapacita potřebná na základní výzkumy chování covidu. Nelze přece pořád jen spoléhat na ad hoc studie ze zahraničí, když máme tak silnou historii a kapacitu základního výzkumu v dané oblasti.



Zhruba to odhaduji na potřebu 20 000 testů denně v horizontu přelomu dubna a května. Samozřejmě, pokud se na A až D vybodneme, tak nám stávající testovací kapacita bohatě stačí. Ale pak na to doplatíme buď lidskými životy, nebo ekonomicky, nebo oběma.



Plošnou restrikcí si zničíme ekonomiku. Slepě kroceným promořováním také, protože to bude trvat strašně dlouho, kdy vládě dojdou ekonomické zdroje dočasné podpory firem a podnikatelů a obyvatel. Spontánním promořováním by zase došlo k obrovským ztrátám na životech.



Masové a chytré testování dává jedinou šanci, jak se těmto scénářům vyhnout. Je potřeba si to uvědomit a začít na tom ze všech sil pracovat.