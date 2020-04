Duševní pohoda

9. 4. 2020 / David Marenčák

Neznat hrozbu a proto se jí nebát není hrdinství, ale stupidita, chtít obětovat zdraví a život druhých a neobtěžovat se jich ani zeptat, co o tom soudí, není racionalita, ale normální fašounství.

Negativním emocím lze čelit nejrůznějšími technikami a způsoby, strejc Gé rád poradí.

Co ovšem legitimní reakce nejsou je popření, potlačování, lhaní si do kapsy, ignorantství a nadávání všem okolo do hysteriků, klamné a mnohokrát vyvrácené srovnávání covidu s „pouhou“ chřipkou apod.

A samozřejmě - také oblíbené „expertní“ mudrování, vzniklé na základě pár článků z internetu.

A proto dím:

vykašlete se na sledování aktualit, ženci pozornosti vydrápou z okrajů cokoli, aby vás lapili na šokující zprávy po počtech mrtvých, na tuny spekulací a zbytečných infotainmentových zpráv, bez kterých vám bude jen lépe.

Nesledujte výstupy tiskovek, žvanící politiky. Než něco rozhodnou, dvacetkrát se otočí na pětníku a zavedou nakonec něco jiného. Počkejte si na výsledek.

Ovšem pozor na další extrém - nestrkejte hlavu do písku.

Musíte vědět, co se kolem vás děje. Vyberte si jen pár zdrojů, prověřte si je a vyhraďte si na ně jen omezený čas. Vládní opatření, vývoj situace, některé oficiální zdroje.

Nic pro vás i celou společnost není tak důležité, jako to, abyste byli v rámci možností v psychické pohodě. Jsme teprve na začátku. Vlády všech zemích jsou více méně bezradné a i to, co vědí, nemůžou říci na plnou hubu, páč to by teprve byla panika. Zvykejte si na to, že svět už nikdy nebude jako dřív. Ba co víc, že nikdy nebyl takový, za jaký jste jej měli. Čím dřív s tím začnete, tím lépe pro všechny.

A jen v pohodě a s kvalitní sebekontrolou budete s trochou úsilí schopni racionálně myslet a hlavně jednat. Ve hře je stále mnohé co zlepšit, co zkazit.

Prozradím vám bolestivé tajemství: – na vašem názoru nezáleží.

Nikdo s potřebnou mocí, vlivem a rozhodovací pravomocí mu nebude naslouchat. O ničem důležitém se nerozhoduje ani u voleb, natož ve žvanírně.

Co se počítá, jest to, jak budete jednat, jak se budete chovat k lidem, a ano, i tady v modré hospodě.