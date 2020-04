PiS a koronavirus v Polsku, škola v televizi a prezidentské volby poštou

Chaos je všude. Vláda není schopna rozhodnout, kolik lidí se smí bezpečně účastnit mše svaté - počty se pohybují mezi pěti osobami a padesáti osobami. Policie lidem leze do nákupních tašek a zkoumá, jestli lidi byli skutečně nakupovat jen "základní, životně důležité potraviny". Pokuty patří k nejvyšším v Evropě, přesto mnoho Poláků odmítá tu karanténu dodržovat a tvrdí, že ty zákony jsou protiústavní. Mají samozřejmě pravdu, ale porušovat zákony o karanténě, to je jako si useknout vlastní ruku jen proto, abych dokázal, že někdo nemá pravdu. Policejní vrtulníky hlídkují ve městech, jestli se nesrocují větší skupiny lidí, ale protože jich má policie velmi málo, používají se také drony. A protože to pořád ještě nestačí, vláda apeluje na majitele dronů , aby při dohledu pomoháhali. Zavádějí se také radikální metody sledování občanů.