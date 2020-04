V západním Polsku vypukla epidemie prasečí horečky. Virus může přeskočit na lidi

9. 4. 2020





V pondělí bylo potvrzeno, že se na statku nedaleko vesnice Więckowice nedaleko Poznaně v západním Polsku, méně než 150 km od hranice s Německem, vyskytuje vysoce nakažlivý virus africké prasečí horečky. Ta způsobuje smrt prasat. Šíří se přímo mezi prasaty prostřednictvím nakaženého masa anebo zvířecího krmiva a má potenciál přeskočit na lidi. V Číně probíhá epidemie africké prasečí chřipky, která tam už usmrtila 40 procent prasat.



K vypuknutí epidemie v Polsku dochází v roce 2020 už podruhé a poprvé v poznaňském regionu, který je důležitým ohniskem pro chovatelství prasat.Zdrojem infekce byla nakažená prasátka, která zakoupil majitel farmy, pobočka podniku Smithfield Foods jménem Agri Plus, v polovině března.Farma ve Więckowicích se specializuje na vykrmování mladých prasátek až do váhy 30 kg. Na farmě je asi 10 000 prasátek, která budou muset být usmrcena, ale likvidace epidemie bude zřejmě zdržena bezpečnostními opatřeními a sociálním distancováním, zavedeným v Polsku proti šíření koronaviru.Rozšíření africké chřipky na farmách a na divočáky v západním Polsku je problémem pro Německo. Německo je největším chovatelem prasat v Evropě, chová jich asi 26 milionů, a je také po Španělsku druhým největším vývozcem vepřového masa. Pokud by země mimo EU prohlásily Německo za zemi nakaženou prasečí chřipkou a zakázaly vývoz vepřového z Německa, byla by to pro německý průmysl vepřového masa velká krize. Čínský zákaz německého vepřového by vedl k tomu, že jím bude zaplaven trh EU a povede to k snížení cen.Avšak prasečí chřipka na farmách je jen jeden zdroj potenciálních problémů pro německé výrobce vepřového. Vážnějším jsou divočáci v Polsku, kteří jsou v podstatě nekontrolovatelní. V roce 2020 bylo zaznamenáno více než 1600 případů africké prasečí chřipky u divočáků v Polsko.V prosinci loňského roku schválila polská vláda zákon, který dal polským asociacím lovců nové pravomoci pro střílení divočáků.Potíž je, že polští lovci ignorují bezpečnostní opatření a epidemii divočáků dále šíří.Německé země Braniborsko a Sasko v poslední době postavily ploty na polské hranici, aby zabránily divočákům ve vstupu na německé území. Infekce se však šíří na velké vzdálenosti (je v Polsku, v Belgii, v Maďarsku i v České republice), prostřednictvím lidské činnosti.Velký problém s africkou prasečí chřipkou má Čína.Podrobnosti v angličtině ZDE