Světová zdravotnická organizace: Je zbytečné, aby zdraví lidé nosili v ulicích roušky

7. 4. 2020

Světová zdravotnická organizace nepřijala doporučení, aby lidé nosili na veřejnosti roušky. Prozkoumala nové informace, které naznačovaly, že nošení roušek možná omezilo v některých regionech šíření koronaviru.



Avšak v aktualizovaných doporučeních, zveřejněných v pondělí, zdůraznila Světová zdravotnická organizace, že i když roušky mohou pomoci omezit šíření nákazy, samy o sobě jsou nedostatečné. Neexistují žádné důkazy, že by nošení roušek na veřejnosti chránilo zdravé lidi před nákazou infekcemi dýchacích cest včetně koronaviru, konstatovala Světová zdravotnická organizace.

Profesor David Heymann z Londýnské školy hygieny a tropického lékařství, který předsedal vědeckotechnické poradní skupině Světové zdravotnické organizace pro infekční rizika, konstatoval, že pokud lidé nepracují v kontextu zdravotní péče, roušky "jsou jen pro ochranu druhých, nikoliv pro ochranu toho, kdo roušku nosí".Výbor přiznal, že virus se může šířit i od lidí, kteří nemají příznaky, ale zdůraznil, že virus se vždycky šíří prostřednictvím kapének nebo kontaminovaných předmětů, což má minimalizovat mytí rukou a fyzická distance mezi osobami.Podle aktualizovaných informací by měly osoby s příznaky koronavirové infekce mít na sobě roušku, zůstat v karanténě a vyhledat lékařskou pomoc, jakmile jim začne být špatně, zatímco ti, kdo o ně pečují, by měli mít roušku pouze, pokud jsou s nimi v místnosti.Profesor Heymann varoval, že nošení roušek může vytvořit falešný pocit bezpečí, takže se lidé mohou dostat do většího rizika nákazy. I máte-li plně zakrytá ústa a nos, virus se vám může dostat do těla očima."Lidé si myslí, že je roušky ochraňují, ale ono to není pravda," řekl Heymann. "Zdravotníci kromě roušek nosí také stínítka na ochranu očí."Dalším znepokojením je, že lidé, kteří nosí na veřejnosti roušky, se mohou sami kontaminovat, když si roušky upravují či je sundavají či odstraňují. Světová zdravotnická organizace uvedla, že lidé, kteří se rozhodnou nosit roušky na veřejnosti, by měli dodržovat její doporučení, aby je nosili bezpečně. Zdůraznila, že země, které doporučují nošení roušek obyvatelstvem, by měly uspořádat studie monitorující jejich efektivnost.William Keevil, profesor zdravotní péče v životním prostředí na University of Southampton, poukázal na to, že vlády jsou pod tlakem, aby vytvářely dojem, že něco dělají, i když je to plýtvání časem a cennými zdroji."Roušky z látky a nekvalitní chirurgické masky nejsou schopny odfiltrovat jemné kapénky vznikající při dýchání, a už vůbec ne aerosoly, o nichž někteří vědci nyní zdůrazňují, že právě ty jsou zdrojem nákazy," řekl. "Je nutno vznášet zásadní otázku: A co ochrana očí, které jsou známým vstupem pro nákazu?"Americká Střediska proti nákaze (CDC) však nošení roušek na veřejnosti doporučují. Dr Elaine Shuo Feng, epidemioložka z Oxfordské univerzity, americký postoj podporuje a říká, že by bylo rozumné pro lidi, kteří byli vystaveni viru, aby nosili roušky na veřejnosti, protože by bez nich mohli virus rozšířit. "Bylo by nápomocné, kdyby osoby s vysokým rizikem - staří lidé a lidé s chronickými nemocemi - nosili roušky, pokud se nemohou vyhnout přeplněným místům, protože tito lidé mají nejvyšší riziko, pokud by byli nakaženi," zdůraznila.Podrobnosti v angličtině ZDE