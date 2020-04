Koronavirus: Osoby ve věžácích mohou být nákazou více ohroženy

9. 4. 2020





Obyvatelé nebo pracovníci ve vysokých budovách by se mohly stát obětí nákazy, pokud dojde k nefunkčnosti domovní kanalizace. Je zapotřebí, aby si lidé byli tohoto rizika vědomi.



V roce 2003 se stali obětí epidemie SARS v Hongkongu obyvatelé obytného komplexu Amoy Gardens, který měl 33 až 41 pater. Bydlelo v něm 19 000 osob. Více než 300 jich bylo virem SARS nakaženy a 42 lidí zemřelo.

Světová zdravotnická organizace informovala, že hlavní příčinou nákazy byla defektní kanalizace v tomto bytovém komplexu. Ukázalo se, že velký počet tzv. vlásničkových zatáček u záchodů a umyvadel (které mají zajistit, že se zápach a viry a bakterie z kanalizace nedostanou do obytných prostor) bylo suché.Zpráva Světové zdravotnické organizace informovala o tom, že když lidé, nakažení virem SARS, měli na záchodě průjem, kapénky plné viru se dostaly prostřednictvím domovní kanalizace i do bytových prostor jiných obyvatel. Často tomu napomohly větráky v koupelnách, které nasávaly ze záchodové kanalizace a kanalizace pod umyvadly a vanami nakažený vzduch.Autoři doporučují:1. Neignorujte nevysvětlený zápach v koupelně, v kuchyni, či kde máte umyvadla či dřezy.2. Ujistěte se, že všechny záchody, dřezy a umyvadla mají řádně fungující vlásničkovou zatáčku.3. Nalévejte vodu do všech umyvadel, dřezů a záchodů po dobu nejméně pěti vteřin pokaždé ráno a večer.4. Pokud zjistíte, že je kanalizační trubka od umyvadla či dřezu rozbitá či odpojena, okamžitě ji zacpěte. Stačí na ni navléknout gumovou rukavici či igelitový pytlík oblepený lepicí páskou.5. Pokud je v kanalizační trubce prasklina nebo z ní kape nebo uniká voda, zalepte ji silnou páskou.6. Správci obytných budov by měli systematicky monitorovat kanalizační systém ve svých budovách. Měli by vyhledávat problémy v síti domovní kanalizace a odstraňovat zápach, který signalizuje možnost, že se do bytového prostoru dostává virem nakažený vzduch.,Podrobnosti v angličtině ZDE