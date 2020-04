K hrubě manipulativní reportáži České televize: Ať si tam čtou časopis Nature!

8. 4. 2020 / Jan Čulík





* * *



Přestaňte s koronavirovou stigmatizací!

Když Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila v únoru, že nemoc, způsobovaná novým koronavirem, se bude jmenovat COVID-19, ten název rychle přijaly organizace šířící informace o veřejném zdraví. Pojmenováním této nemoci WHO implicitně upozornila ty, kdo chybně spojovali ve svém zpravodajství virus s Wuchanem a s Čínou.Po dlouhá léta bývalo ve zvyku spojovat virové choroby s určitými krajinami, místy či regiony, tam, kde došlo k vypuknutí epidemie - jako v případě syndromu dýchacích cest z Blízkého východu, nebo s virem Zika, pojmenovaném po lesu v Ugandě. Avšak v roce 2015 Světová zdravotnická organizace zavedla předpisy, jejichž cílem bylo tuto praxi ukončit, a tedy omezit stigma a negativní dopady, jako strach a hněv zaměřený proti těmto regionům či jejich obyvatelům. Ty předpisy zdůraznily skutečnost, že viry postihují všechny lidské bytosti - když dojde k vypuknutí epidemie, všichni jsou ohroženi, bez ohledu na to, kdo jsou anebo odkud jsou.A přesto, zatímco se země snaží potlačovat šíření nového koronaviru, hrstka politiků dál zneužívá zastaralého názvosloví. Donald Trump ten virus opakovaně spojuje s Čínou. Brazilský poslanec Eduardo Bolsonaro - syn prezidenta Jaira Bolsonara - řekl, že "je to vina Číny". Politikové jinde, včetně Velké Británie, se také vyjádřili, že odpovědnost nese Čína.Spojovat dál nějaký virus a nemoc, kterou způsobuje, s konkrétním místem je neodpovědné a musí to přestat. Jak nás upozorňuje epidemiolog Adam Kucharski ve své aktuální knize, která vyšla v únoru, historie nás učí, že pandemie vedou k stigmatizaci komunit, a proto si musíme dávat velký pozor.Když to odmítneme dělat, bude to mít dopady. Je zjevné, že jakmile byly informace o této pandemii poprvé zveřejněny, lidé asijského původu po celém světě se stali terčem rasistických útoků. To má nevyčíslitelné lidské dopady - na zdraví a na živobytí. Policie upozorňuje, že činí vyšetřování zločinů z nenávisti vysokou prioritou, ale pro některé přichází takové vyšetřování až příliš pozdě. To se týká mnoha z více než 700 000 čínských univerzitních studentů a doktorandů, kteří studují na univerzitách mimo Čínu. Většina z nich je v Austrálii, ve Velké Británii a v USA. Mnoho z nich se vrátilo domů, zatímco jsou jejich instituce v důsledku karantény uzavřeny, a mnoho z nich se nevrátí. Studenti váhají, zda se mají vrátit, částečně ze strachu před pokračujícím rasismem, spolu s nejistotou nad budoucností jejich kurzů a také proto, že nevědí, kdy znovu začne fungovat mezinárodní doprava.Tito mladí lidé zažiji narušení svého života a ztrátu nových konexí a příležitostí. Avšak ztráta studentů z Číny a z dalších zemí v Asii má rozsáhlé a znepokojující dopady i pro univerzity. Znamená to, že univerzity v postižených zemích budou nadále charakterizovány menší rozrůzněností - něčím, co se nedělo po dlouhé generace.Po desítky let se univerzity snažily podporovat rozrůzněnost a země realizovaly politickou strategii, která povzbuzovala mezinárodní akademickou mobilitu. Rozrůzněnost má velkou cenu už sama pro sebe. Povzbuzuje porozumění a dialog mezi kulturami, sdílení názorů a způsobů života. A vždycky byla motorem pro výzkum a inovace.A kromě toho, rozrůzněnosti akademické obce je zapotřebí k zlepšování politické strategie a struktur tak, aby univerzity - i publikace výzkumu - byly vstřícnější. Mnoho bariér rozrůzněnosti trvá: v dubnovém čísle časopisu, například, vědci a vědečtí komunikátoři z Číny, z Indie, z Japonska a z Jižní Koreje informují o příkladech diskriminace a dalších faktorů, které jim znemožňují, aby byli slyšeni v mezinárodních vědeckých časopisech.Mnoho vedoucích politiků chce naslouchat expertnímu vědeckému poradenství a jednat na jeho základě proti této pandemii a zachraňovat životy. Co se týče terminologie, ta rada je jasná: Musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom se vyhýbali stigmatizaci: Nespojovat COVID-19 s konkrétní skupinou lidí či míást: a zdůrazňovat, že viry nediskriminují: všichni jsme ohroženi.Bylo by tragické, kdyby stigma, posílené koronavirem, vedlo k tomu, že mladí lidé z Asie by odešli z mezinárodních univerzit, omezili by vlastní vzdělávání, omezili by vlastní příležitosti i příležitosti jiných a ohrozili by tak mezinárodní výzkum - a to právě v době, kdy svět spoléhá na hledání východiska.Stigma spojené s koronavirem musí skončit - teď, v této chvíli.Zdroj v angličtině ZDE