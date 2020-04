Ochrání mě před koronavirem rouška? Likvidace mýtů

7. 4. 2020





Ochrání mě před koronavirem rouška? Nosit na obličeji roušku v žádném případě není stoprocentní záruka, že se koronavirem nenakazíte. Viry se dostávají do lidského organismu také očima a miniaturní partikuláty viru, známé jako aerosoly, dokáží proniknout rouškou. Avšak roušky jsou efektivní při blokaci kapének, což je hlavní způsob šíření nákazy koronaviru a z některých studií vyplývá, že roušky vám poskytují asi pětinásobnou ochranu ve srovnání s tím, když na obličeji nemáte nic (i když jiné studie zaznamenávají nižší úroveň jejich efektivnosti).



Pokud se dostanete do kontaktu s někým, kdo má infekci, rouška snižuje pravděpodobnost, že se nákaza rozšíří. Pokud vy osobně jste nakaženi, nosit roušku uchrání před nákazou od vás druhé osoby. Takže jsou roušky klíčově důležité pro zdravotní a sociální pracovníky a pro členy rodiny, kteří se musejí starat o nakaženého rodinného příslušnía - ideálně by roušku měli nosit pacient i ten, kdo se o něho stará.Avšak roušky jsou zcela zbytečné, když jen chodíte po městě nebo jedete autobusem, takže není třeba si jich kupovat kvanta.Všechny viry se během času proměňují a COVID-19 se od nich v tomto smyslu nijak neodlišuje. Avšak jak silně se určitá verze viru šíří, záleží na přirozeném výběru - nejúspěšnější bude ta verze viru, která se dokáže šířit nejrychleji a nejefektivněji se v těle napadené osoby rozmnožuje. To ale nutně neznamená, že je to pro lidi nebezpečnější, protože viry, které napadené osoby usmrcují rychle anebo je nemoc tak těžká, že postižení musejí být na lůžku, se přirozeně daleko méně šíří.Z genetické analýzy 103 vzorků viru z Wuchanu provedené čínskými vědci vyplývá, že brzo vznikly dvě verze viru, L a S. I když se více šíří verze L, verze S byla ta původní. Vědci naznačují, že verze L je možná "agresivnější", šíří se více a více se v těle napadené osoby rozmnožuje. Není to prokázáno, protože nikdo dosud nesrovnával, jak působí různé verze viru na člověka.. Mnoho lidí, kteří budou nakaženi koronavirem, nezažije nic víc než příznaky sezónní chřipky, ale celkový profil této choroby, včetně úmrtnosti, je zřejmě daleko nebezpečnější. Na začátku pandemie se může úmrtnost přehánět, pokud není registrováno množství mírných případů nákazy. Avšak Bruce Aylward, expert Světové zdravotnické organizace, který vedl mezinárodní misi do Číny, aby se tam informoval o viru a o čínských opatřeních proti němu, poukazuje na to, že toto se v případě COVIDU-19 nestalo. Z důkazů nevyplývá, že vidíme jen špičku ledovce. Pokud to potvrdí další testování, zdá se, že současné odhady asi 1 procenta úmrtnosti jsou přesné. To by znamenalo, že COVID-19 je asi desetkrát vražednější než sezónní chřipka, která podle odhadů usmrcuje ročně mezi 290 000 a 650 000 lidí.Většina lidí, kteří nejsou staří a nemají už existující zdravotní problémy, nebudou koronavirem vážně ohroženi. Avšak COVID-19 přesto vede daleko častěji k vážným dýchacím problémům než sezónní chřipka a existují skupiny obyvatel, které jsou vážně vystaveny riziku - například zdravotníci jsou zranitelnější, protože jsou vystaveni daleko větší náloži viru. To, jak se budou chovat mladí zdraví lidé, zda budou informovat úřady o příznacích nákazy a budou-li dodržovat karanténu, bude mít významnou roli při ochraně nejzranitelnějších členů společnosti a při utváření celkové trajektorie epidemie.V případech chřipky některé nemocniční instrukce definují nebezpečí nákazy tím, že jste blíže než 2 metry u nakažené osoby, která kašle či kýchá, po dobu 10 minut nebo déle. Avšak je možné se nakazit během kratších interakcí anebo dotekem kontaminovaných předmětů, i když to je méně častý způsob šíření nákazy.Vědci začali na vakcíně rychle pracovat, za pomoci raného zveřejnění genetické sekvence viru čínskými vědci. Na vakcínách se rychle pracuje, několik týmů už je testuje na zvířatech. Avšak postupné testy znamenají, že celý proces bude trvat velmi dlouho. Ty testy jsou důležité, aby se zjistilo, že i zřídka se vyskytující vedlejší efekty jsou zaznamenanány. Pokud bude komerční vakcína k dispozici do roka, bude to rychlost.Podrobnosti v angličtině ZDE